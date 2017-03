Tradegate-Aktienkurs PAION-Aktie:

Die PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8) ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen, das innovative Wirkstoffe zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin mit dem Ziel einer späteren Vermarktung entwickelt. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum, welches sich in klinischer Phase-III-Entwicklung für Kurzsedierungen in den USA befindet. Aktuell fokussiert PAION alle operativen und finanziellen Ressourcen auf den erfolgreichen Abschluss des klinischen US-Entwicklungsprogramms für Kurzsedierungen. Außerhalb der USA hat sich PAION bis dato auf die Entwicklung von Remimazolam in der Indikation Allgemeinanästhesie konzentriert. Die Entwicklung für die Sedierung auf der Intensivstation ist Teil des längerfristigen Entwicklungsplans für Remimazolam.



PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen und weitere Standorte in Cambridge (Vereinigtes Königreich) und New Jersey (USA).



PAIONs Vision ist es, ein anerkannter "PAIONeer" in der Sedierung und Anästhesie zu werden. (28.03.2017/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PAION-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aachener biopharmazeutischen Unternehmens PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF) unter die Lupe.Am heutigen Dienstag habe PAION den Abschluss der Patientenrekrutierung im Rahmen der klinischen Studie zum Einsatz des Narkosemedikaments bei Lungenspiegelungen bekannt gegeben. Die Bronchoskopiestudie sei die zweite konfirmatorische Studie des Phase-IIIProgramms, das zwischen PAION und der U.S. Food and Drug Administration (FDA) für die Einreichung eines Marktzulassungsantrags für Remimazolam in der Zielindikation Kurzsedierung vereinbart worden sei. Mit Ergebnissen sei Mitte dieses Jahres zu rechnen.Zu Wochenbeginn habe die PAION-Aktie bereits deutlich zulegen und dabei den kurzfristigen Abwärtstrend knacken können. Jetzt gelte es, die 200-Tage-Linie nachhaltig zu überwinden. DER AKTIONÄR sei zuversichtlich, dass das Unternehmen auch in den nächsten Monaten für weiteren positiven Newsflow sorgen könne.Investoren sollten ihre Position weiter mit einem Stopp bei 1,90 Euro laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.03.2017)