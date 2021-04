NASDAQ-Aktienkurs Overstock.com-Aktie:

Overstock.com, Inc. (ISIN: US6903701018, WKN: 645086, Ticker-Symbol: OVER, NASDAQ-Symbol: OSTK) mit Sitz in Midvale, Utah, ist ein amerikanischer Online-Händler, der hauptsächlich Möbel verkauft. (14.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Overstock.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Overstock.com (ISIN: US6903701018, WKN: 645086, Ticker-Symbol: OVER, NASDAQ-Symbol: OSTK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Overstock.com-Aktie sei um 7,6% nach oben gegangen. Das Unternehmen scheine sein Geschäftsmodell auf die Beine bekommen zu haben. Der E-Commerce-Händler Overstock.com sei ganz früh beim Bitcoin gewesen. Man habe eine Fintech-Tochter und man akzeptiere die Bezahlungen mit Bitcoin. Jetzt hätten sich diese Umstände wieder an sich erinnert. Deswegen geht es für die Overstock.com-Aktie mit nach oben, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.04.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Overstock.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Overstock.com-Aktie:65,68 EUR +0,92% (14.04.2021, 16:40)