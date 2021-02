Der russische Aktienmarkt habe sich im Berichtsmonat leicht schwächer entwickelt. Gemessen am MOEX-Index habe er 0,4 Prozent auf Lokalwährungsbasis verloren. Die Verhaftung des russischen Oppositionellen Alexei Nawalny bei seiner Rückkehr nach Moskau sowie großangelegte Verhaftungen von Demonstrierenden, die für ihn protestiert hätten, hätten für Spannungen mit der Europäischen Union gesorgt. Die Gemeinschaft habe erklärt, als Reaktion weitere Sanktionen in Erwägung zu ziehen.



In Warschau sei der WIG-Index um 0,1 Prozent auf Lokalwährungsbasis gesunken. Starke Kursschwankungen hätten die Aktien des Spieleherstellers CD Projekt geprägt, die nach einer Kursrally am letzten Handelstag des Berichtsmonats 16 Prozent verloren hätten. Am Markt sei auf den Short Squeeze in einigen US-Aktien verwiesen worden und vergleichbare Effekte bei in Europa stark leerverkauften Titeln.



An der Budapester Börse habe der ungarische Leitindex Bux mit einem Plus von 3,4 Prozent geschlossen. Die Ungarische Zentralbank habe wie erwartet ihren Leitzinssatz unverändert gelassen.



Die osteuropäischen Börsen dürften bis auf weiteres von der Entwicklung der Corona-Pandemie sowie den Fortschritten in der Corona-Impfstoffverteilung geprägt bleiben.







Gemessen am MSCI EM Eastern Europe-Index habe die Region 0,9 Prozent auf Lokalwährungsbasis verloren. Nach einem Start ins neue Jahr mit deutlichen Kursgewinnen - beflügelt von Impfstoff-Hoffnungen und der Aussicht auf weitere fiskalpolitische Unterstützungsmaßnahmen, etwa in den USA - hätten sich die Aktienmärkte in Osteuropa zum Monatsende hin wieder abgeschwächt. Generell sei von Investoren die Anlageregion Emerging Markets in der zweiten Monatshälfte weniger attraktiv beurteilt worden. Mit ein Grund seien steigende Inflationserwartungen in den USA gewesen, die mit steigenden Renditen bei Staatsanleihen mit längeren Laufzeiten einhergegangen seien.