In Moskau sei der MOEX-Index um 1,9 Prozent gestiegen. Laut dem russischen Energieminister solle die russische Wirtschaft im laufenden Jahr nicht stärker als fünf Prozent einbrechen. Dies sei den staatlichen Unterstützungsmaßnahmen zu verdanken. So sei auf die Schaffung eines nationalen Wirtschaftsplans mit umgerechnet 77 Milliarden US-Dollar an staatlichen Finanzierungsmitteln verwiesen worden. Damit solle die High-Tech-Industrie stimuliert und die Energieabhängigkeit in den Ausfuhren des Landes verringert werden, habe es geheißen.



Zugleich sei im August bekannt geworden, dass die Devisenreserven trotz Corona-Krise und Verfall des Ölpreises um über acht Prozent auf den Rekordwert von umgerechnet über 600 Milliarden US-Dollar gestiegen seien. Ein Grund für den Anstieg der Reserven sei in der Stärke des Euro sowie im Goldpreisanstieg begründet gewesen. Die Russische Zentralbank halte hohe Anteile ihrer Reserven in der Gemeinschaftswährung sowie in Gold.



Auch andere osteuropäische Aktienbörsen hätten zugelegt, so habe der PX-Index in Prag 2,4 Prozent und der WGI-Index in Warschau 2,3 Prozent gewonnen, während in Budapest der BUX-Index um 0,5 Prozent vorangekommen sei.



Für die weitere Kursentwicklung an den osteuropäischen Börsen dürften das Tempo der Konjunkturerholung, die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie sowie geopolitische Spannungen im Vordergrund stehen. (Ausgabe vom 08.09.2020) (09.09.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte in Osteuropa haben sich im August in engen Bahnen seitwärts bewegt, so die Experten von Union Investment.Unterstützung sei von erfreulichen Nachrichten aus der Corona-Impfstoff- und Testentwicklung gekommen. So habe beispielsweise Russland Mitte Monat einen Impfstoff zugelassen. Auch hätten sich die Konjunkturdaten in wichtigen Wirtschaftsregionen weltweit verbessert. Die Proteste in Belarus (Weißrussland) gegen die autokratische Regierung von Alexander Lukaschenko hätten dagegen auf die Kursentwicklung bislang kaum Auswirkungen gehabt. Dies, obwohl einige osteuropäische Länder Sympathien mit der Protestbewegung gezeigt hätten, während Lukaschenko die Unterstützung der russischen Regierung erhalten habe. Auch die teilweise anhaltend hohen Corona-Neuinfektionszahlen hätten die Stimmung nicht belastet. Der MSCI EM Eastern Europe habe in Lokalwährung um 0,5 Prozent zugelegt.