Kurzprofil Osram Licht AG:



Die Osram Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF) mit Sitz in München OSRAM ist einer der beiden weltweit führenden Lichthersteller. Mit seinem Portfolio deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette von Komponenten über Vorschaltgeräte bis hin zu vollständigen Leuchten, Lichtmanagementsystemen und Beleuchtungslösungen ab. Osram war von 1978 bis 2013 ein 100%-iges Tochterunternehmen der Siemens AG, nach dem Börsengang hält die Siemens AG nur noch einen Anteil von 17% am Unternehmen. Die operative Gesellschaft des Unternehmens ist die Osram GmbH. (29.11.2017/ac/a/d)

Zürich (www.aktiencheck.de) - Osram Licht-Aktienanalyse von Analyst Julian Radlinger von der UBS:Julian Radlinger, Analyst der UBS, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach nem Expertengespräch zur LED-Technik im Autosektorweiterhin zum Kauf der Aktie des Lichttechnik-Spezialisten Osram Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: OSAGF).Der Münchener Konzern dürfte einer der Hauptnutznießer der zunehmenden Durchdringung des Automarktes mit LED-Scheinwerfern sein, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Hälfte des Umsatzes in der Sparte Opto Semiconductors generiere Osram Licht im LED-Automobilbereich.Julian Radlinger, Analyst der UBS, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Osram Licht-Aktie mit einem Kursziel von 86 Euro bestätigt. (Analyse vom 29.11.2017)XETRA-Aktienkurs Osram Licht-Aktie:73,01 EUR +3,44% (29.11.2017, 11:47)