Tradegate-Aktienkurs Osisko Gold Royalties-Aktie:

9,70 Euro +0,26% (25.09.2019, 13:04)



TSE-Aktienkurs Osisko Gold Royalties-Aktie:

CAD 14,00 -4,37% (24.09.2019)



ISIN Osisko Gold Royalties-Aktie:

CA68827L1013



WKN Osisko Gold Royalties-Aktie:

A115K2



Ticker-Symbol Osisko Gold Royalties-Aktie Deutschland:

OM4



TSE Ticker Symbol Osisko Gold Royalties-Aktie:

OR



Kurzprofil Osisko Gold Royalties Ltd.:



Osisko Gold Royalties Ltd. (ISIN: CA68827L1013, WKN: A115K2, Ticker-Symbol: OM4, TSE-Symbol: OR) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das sich mit dem Erwerb und der Verwaltung von Edelmetall- und anderen Beteiligungen in Kanada und der ganzen Welt befasst. Die Vermögenswerte des Unternehmens umfassen die kanadische Mine Malartic in den Bergwerken Malartic, Quebec und Eleonore in der Gegend von James Bay in Quebec. Osisko Gold Royalties investiert in Aktien von Explorations- und Lizenzunternehmen und ist an Explorations- und Evaluierungsprojekten in über vier erfolgreichen Goldlagern beteiligt: dem Abitibi Gold Belt, dem James Bay-Gebiet, dem Cariboo-Minenviertel und dem Guerrero Gold Belt in Mexiko. (25.09.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Osisko Gold Royalties-Aktienanalyse von Analyst Carey MacRury von Canaccord Genuity:Carey MacRury, Analyst vom Investmenthaus Canaccord Genuity, empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien von Osisko Gold Royalties Ltd. (ISIN: CA68827L1013, WKN: A115K2, Ticker-Symbol: OM4, TSE-Symbol: OR) weiterhin zum Kauf.Osisko Gold Royalties Ltd. habe Pläne zur Übernahme von Barkerville Gold Mines bekannt gegeben. Die Transaktion sei eine gute Gelegenheit für Osisko Gold. Ein gedämpftes Marktumfeld für Junior-Produzenten und ein positiver NAV-Effekt (+17%) sind nach Ansicht der Analysten von Canaccord Genuity gute Gründe für den Zukauf.Das Risikoprofil im Vergleich zu den reinen Royalty- und Streaming-Peers nehme aber durch die Ausweitung des Accelerator-Modells gleichzeitig weiter zu, so der Analyst Carey MacRury.In ihrer Osisko Gold Royalties-Aktienanalyse stufen die Analysten von Canaccord Genuity den Titel weiterhin mit "buy" ein, reduzieren aber das Kursziel von 19,50 auf 18,50 CAD.Börsenplätze Osisko Gold Royalties-Aktie:Berlin-Aktienkurs Osisko Gold Royalties-Aktie:9,68 Euro +0,98% (25.09.2019, 14:05)