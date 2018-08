Frankfurt-Aktienkurs Orocobre-Aktie:

ISIN Orocobre-Aktie:

AU000000ORE0



WKN Orocobre-Aktie:

A0M61S



TSE-Ticker-Symbol Orocobre-Aktie:

ORL



Kurzprofil Orocobre Limited:



Orocobre Limited (ISIN: AU000000ORE0, WKN: A0M61S, TSE: ORL) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für Lithium und Kali, dessen wichtigstes Kapital das Projekt Salar de Olaroz Lithium-Potash im Nordwesten Argentiniens ist. (30.08.2018/ac/a/a)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Orocobre-Aktienanalyse des Analysten David A. Talbot von Eight Capital:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst David A. Talbot vom Investmenthaus Eight Capital die Aktien des australischen Lithiumunternehmens Orocobre Limited (ISIN: AU000000ORE0, WKN: A0M61S, TSE: ORL) nach wie vor zum Kauf.Die Ergebnisse von Orocobre Ltd. für das Geschäftsjahr seien ohne Überraschung geblieben. Das Unternehmen habe bereits im Juli Produktionsdaten bekannt gegeben. Orocobre beginne zu sich selbst zu finden. Produktion, Absatz und Preise würden sich auf dem aufsteigenden Ast befinden.Die Bilanz des Unternehmens sehe stärker aus. Während sich alle operativen Metriken im Jahresvergleich verbessert hätten, würden sich nun alle Augen auf Wachstumsprojekte richten, so der Analyst David A. Talbot.Die Aktienanalysten von Eight Capital bestätigen in ihrer Orocobre-Aktienanalyse das Votum "buy" sowie das Kursziel von 8,70 CAD.Börsenplätze Orocobre-Aktie: