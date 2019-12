Düsseldorf-Aktienkurs Orocobre-Aktie:

Kurzprofil Orocobre Limited:



Orocobre Limited (ISIN: AU000000ORE0, WKN: A0M61S, ASX: ORE) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für Lithium und Kali, dessen wichtigstes Kapital das Projekt Salar de Olaroz Lithium-Potash im Nordwesten Argentiniens ist. (05.12.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Orocobre-Aktienanalyse des Analysten Reg Spencer von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Reg Spencer vom Investmenthaus Canaccord Genuity die Aktien des australischen Lithiumunternehmens Orocobre Limited (ISIN: AU000000ORE0, WKN: A0M61S, ASX: ORE) weiterhin zu kaufen.Die Preis-Guidance für Lithiumcarbonat im Dezember-Quartal signalisiere einen schwächen Ausblick für 2020. Orocobre Ltd. wolle sich erst im neuen Jahr detaillierter zur Entwicklung des Geschäftsjahres äußern.Die Analysten von Canaccord Genuity gehen nicht von einer bedeutenden Preiserholung vor dem zweiten Halbjahr 2020 aus. Analyst Reg Spencer hält aber am Kursziel von 5,50 AUD fest.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity bestätigen in ihrer Orocobre-Aktienanalyse das Votum "buy".Börsenplätze Orocobre-Aktie: