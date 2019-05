Börsenplätze OrganiGram-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs OrganiGram-Aktie:

7,132 EUR -1,33% (20.05.2019, 15:07)



Canadian Exchange-Aktienkurs OrganiGram-Aktie:

10,72 CAD +2,68% (17.05.2019)



ISIN OrganiGram-Aktie:

CA68620P1018



WKN OrganiGram-Aktie:

A12AQF



Ticker-Symbol OrganiGram-Aktie:

0OG



CVE Ticker-Symbol OrganiGram-Aktie:

OGI



Kurzprofil OrganiGram Holdings Inc.:



OrganiGram Holding Inc. (ISIN: CA68620P1018, WKN: A12AQF, Ticker-Symbol: 0OG, CVE-Ticker-Symbol: OGI) ist ein Marihuana-Produzent mit Sitz in Moncton (Kanada). (20.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OrganiGram-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die OrganiGram-Aktie (ISIN: CA68620P1018, WKN: A12AQF, Ticker-Symbol: 0OG, CVE-Ticker-Symbol: OGI) unter die Lupe.Mittlerweile 33 US-Bundesstaaten hätten medizinisches Cannabis legalisiert, in zehn Staaten sei sogar Freizeit-Cannabis erlaubt. Der jüngste Vorstoß im Staat New York sei zuletzt gescheitert. Nun sei aber ein neuer Gesetzesentwurf vorgelegt worden. Dieser enthalte Anpassungen, die Vorschläge des amtierenden Gouverneurs und aus der Politik enthalte. Senatorin Liz Krueger, die die Legalisierung unterstütze, habe erklärt, dass man versucht habe, alle Vereinbarungen, die während der Haushaltsverhandlungen ein Thema gewesen seien, im neuen Gesetzesentwurf zu berücksichtigen. Beispielsweise solle eine neue Behörde ins Leben gerufen werden, die sämtliche Cannabisprodukte verwalten und regulieren solle.Ob der jetzige Vorstoß erfolgreicher sein werde, müsse man abwarten. In jedem Fall würde sich der Markt auf einen Schlag deutlich erweitern: um mehr als 17 Millionen Menschen.Doch trotz der zahlreichen bereits "legalisierten" Staaten, sei Cannabis auf Bundesebene weiterhin illegal. Würde hier der Durchbruch gelingen, würde sich gigantisches Potenzial eröffnen. Die Analysten der Bank of America beispielsweise würden erwarten, dass die USA einen Anteil von 34 Prozent am von der Bank of America geschätzten Gesamtmarkt von 166 Milliarden Dollar haben werde."Der Aktionär" habe die OrganiGram-Aktie bereits vor einigen Monaten ausführlich vorgestellt. Unter den großen Cannabis-Playern würden weiterhin Canopy Growth und Aurora Cannabis die Favoriten bleiben. Nach der jüngsten Konsolidierung befinde sich aber auch die Aktie der Cronos Group wieder auf einem attraktiven Niveau. (Analyse vom 20.05.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Cronos Group.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link