Euronext Paris-Aktienkurs Orange-Aktie:

9,483 EUR -0,63% (03.11.2021, 10:12)



ISIN Orange-Aktie:

FR0000133308



WKN Orange-Aktie:

906849



Ticker-Symbol Orange-Aktie:

FTE



Euronext - Paris Ticker-Symbol Orange-Aktie:

ORA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Orange-Aktie:

FNCTF



Kurzprofil Orange S.A.:



Orange S.A. (ehemals France Télécom S.A.) (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF) ist das größte Telekommunikationsunternehmen in Frankreich. Die Konzernzentrale befindet sich am Place d'Alleray in Paris. Orange S.A. ist in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und Firmendienste aktiv. Orange S.A. zählt zu den größten Telekommunikationsgesellschaften Europas und ist einer der wichtigsten Betreiber von Mobilfunk- und Breitband-Internet-Netzen. (03.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Orange-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Orange-Aktie (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF).Der Umsatz sei im dritten Quartal 2021 erwartungsgemäß um 0,7% (auf vergleichbarer Basis (lfl.): -0,4%) y/y gesunken. Im Heimatmarkt habe dabei aber erneut ein Erlösrückgang (-4,5% y/y) verzeichnet werden müssen, der zudem höher als im Vorquartal (-1,0% y/y) ausgefallen sei. Ursächlich für den Rückgang (auf Konzernebene und im Heimatmarkt) sei ein deutlicher Rückgang der Großhandelseinnahmen in Frankreich von -16,3% y/y gewesen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal habe Orange eine niedrigere Kofinanzierung des Glasfasernetzes in Frankreich erhalten. Um die Kofinanzierung bereinigt wäre der Konzernumsatz um 1,3% y/y gestiegen bzw. der Umsatz im Heimatmarkt nur um 0,4% y/y gesunken.Das um Leasingkosten bereinigte EBITDA (EBITDAaL) habe sich um 1,0% (lfl.: -0,7%) auf 3,55 (Vj.: 3,58; Analysten-Prognose: 3,61; Marktkonsens: 3,55) Mrd. Euro reduziert und damit ebenfalls im Rahmen der Erwartungen gelegen. Auch hier hätten die Kofinanzierungen signifikant belastet (EBITDAaL ohne Kofinanzierungen: +4,5% y/y). Der Ausblick für 2021 sei bestätigt worden. Seine EPS-Prognose für 2021e von -0,51 Euro habe der Analyst beibehalten. Die Prognosen für 2022e habe er dagegen moderat gesenkt (u.a. EPS: 1,04 (alt: 1,09) Euro).In Erwartung eines Gesamtertrags (zwölf Monate; Dividendenerwartung: 0,70 Euro je Aktie) von über 10% bewertet Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, die Orange-Aktie weiterhin mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel werde von 12,50 auf 12,00 Euro gesenkt. (Analyse vom 03.11.2021)Börsenplätze Orange-Aktie:Xetra-Aktienkurs Orange-Aktie:9,542 EUR +0,04% (03.11.2021, 09:09)