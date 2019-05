Euronext Paris-Aktienkurs Orange-Aktie:

Kurzprofil Orange S.A.:



Orange S.A. (ehemals France Télécom S.A.) (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF) ist das größte Telekommunikationsunternehmen in Frankreich. Die Konzernzentrale befindet sich am Place d'Alleray in Paris. Orange S.A. ist in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und Firmendienste aktiv. Orange S.A. zählt zu den größten Telekommunikationsgesellschaften Europas und ist einer der wichtigsten Betreiber von Mobilfunk- und Breitband-Internet-Netzen. (06.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Orange-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Orange-Aktie (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF) von 14,30 Euro auf 14,90 Euro.Der Umsatz sei in Q1/2019 wie erwartet um 1,0% y/y gestiegen. Dabei habe sich aber die Entwicklung im Heimatmarkt aufgrund des wiederaufgekommenen Preiskampfes erneut verschlechtert und es habe zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder ein Umsatzrückgang von -1,9% y/y verzeichnet werden müssen. Auch in Spanien habe sich die Erlösentwicklung wieder verschlechtert. Die Zahl der Mobilfunkvertragskunden habe jedoch sowohl auf Konzernebene als auch in Frankreich erhöht werden können. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr sei bestätigt worden. Die Chefin für den französischen Markt Fabienne Dulac erwarte, dass der Preiskampf auf dem Heimatmarkt dieses Jahr weitergehen werde.Bei unveränderten EPS-Prognosen bestätigt Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Rating für die Orange-Aktie. Ihm würden nach wie vor entscheidende Wachstumsimpulse beim Umsatz und Ergebnis fehlen. Die weiterhin wenig volatile Kursentwicklung der Orange-Aktie gebe die zu erwartende Geschäftsentwicklung gut wieder. Seit mehr als drei Jahren pendle der Titel um 14 Euro. (Analyse vom 06.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Orange-Aktie:13,83 EUR -0,75% (06.05.2019, 15:22)