Xetra-Aktienkurs Orange-Aktie:

13,66 EUR -0,40% (05.12.2019, 13:13)



Euronext Paris-Aktienkurs Orange-Aktie:

13,655 EUR -0,33% (05.12.2019, 14:00)



ISIN Orange-Aktie:

FR0000133308



WKN Orange-Aktie:

906849



Ticker-Symbol Orange-Aktie:

FTE



Euronext - Paris Ticker-Symbol Orange-Aktie:

ORA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Orange-Aktie:

FNCTF



Kurzprofil Orange S.A.:



Orange S.A. (ehemals France Télécom S.A.) (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF) ist das größte Telekommunikationsunternehmen in Frankreich. Die Konzernzentrale befindet sich am Place d'Alleray in Paris. Orange S.A. ist in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und Firmendienste aktiv. Orange S.A. zählt zu den größten Telekommunikationsgesellschaften Europas und ist einer der wichtigsten Betreiber von Mobilfunk- und Breitband-Internet-Netzen. (05.12.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Orange-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Orange-Aktie (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF) von 14,60 Euro auf 15,00 Euro.Wie Orange auf seinem gestrigen Investorentag (04.12.) mitgeteilt habe, rechne der Konzern erst nach 2020 wieder mit Gewinnsteigerungen. In 2019 solle das um Leasingkosten bereinigte EBITDA (EBITDAaL) aber unverändert leicht zulegen, in 2020 aber dann stagnieren. Für den Zeitraum 2021-2023 werde ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 2% bis 3% y/y prognostiziert. Dabei wolle Orange von einem Sparkurs profitieren, der die indirekten Kosten für das Geschäftsjahr 2023 im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 um insgesamt 1 Mrd. Euro auf 13 Mrd. Euro reduziere. Die Investitionen (eCAPEX) sollten in 2019 und 2020 steigen, in 2021 stagnieren und in 2022-2023 sinken. Der organische freie Cashflow solle in 2019 und 2020 jeweils über 2 Mrd. Euro liegen und bis 2023 auf 3,5 bis 4,0 Mrd. Euro steigen.Für den gesamten Zeitraum (2019-2023) werde eine Mindestdividende von jährlich 0,70 Euro/Aktie genannt, eine Steigerung mit dem operativen Cashflow sei laut Unternehmensangaben aber nicht ausgeschlossen. Zudem sollten wie auch bei den anderen Telekommunikationskonzernen die Funktürme in einer separaten Gesellschaft gebündelt werden, was Jost als ersten Schritt für eine (teilweise) Trennung sehe.Wachsen wolle der Konzern künftig vor allem mit dem schon bisher gut laufenden Geschäft in Afrika und dem Nahen Osten. Ferner sollten Dienstleistungen für Geschäftskunden und das in den vergangenen Jahren gestärkte Bankgeschäft im Mittelpunkt stehen. Die Aussicht auf ein in 2020 stagnierendes operatives Ergebnis habe zu einem Kursrückgang von 5% (am 04.12.) bei der Orange-Aktie geführt. Die Stagnation entspreche aber der Analystenerwartung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Orange-Aktie: