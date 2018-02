Euronext Paris-Aktienkurs Orange-Aktie:

13,86 EUR +1,35% (21.02.2018, 13:42)



ISIN Orange-Aktie:

FR0000133308



WKN Orange-Aktie:

906849



Ticker-Symbol Orange-Aktie:

FTE



Euronext - Paris Ticker-Symbol Orange-Aktie:

ORA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Orange-Aktie:

FNCTF



Kurzprofil Orange S.A.:



Orange S.A. (ehemals France Télécom S.A.) (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF) ist das größte Telekommunikationsunternehmen in Frankreich. Die Konzernzentrale befindet sich am Place d'Alleray in Paris. Orange S.A. ist in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und Firmendienste aktiv. Orange S.A. zählt zu den größten Telekommunikationsgesellschaften Europas und ist einer der wichtigsten Betreiber von Mobilfunk- und Breitband-Internet-Netzen. (21.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Orange-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Orange-Aktie (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF).In Q4 sei der Umsatz leicht um 0,3% y/y gestiegen, wobei wieder negative Währungseffekte, insbesondere in der Region Afrika & Naher Osten, belastet hätten. Bereinigt wäre der Umsatz um 1,8% y/y gestiegen. Das bereinigte EBITDA habe sich u.a. wegen weggefallener Arbeitsplätze um 1,5% (Ifl.: +2,5%) y/y erhöht. Während die operativen Finanzzahlen in etwa erwartungsgemäß ausgefallen seien, habe das nur halbjährlich ausgewiesene Nettoergebnis enttäuscht. Der Ausblick für 2018 und die mittelfristigen Zielsetzungen bis 2020 seien bestätigt worden.Der Analyst behalte seine EPS-Prognosen bei. Die Bewertung des Wertpapiers sei zwar moderat, für ein deutlicheres Aufwärtspotenzial würden jedoch entscheidende Impulse fehlen, die bspw. durch M&A-Aktivitäten oder durch die Erschließung neuer Umsatzquellen kommen könnten. Die relativ wenig volatile Kursentwicklung des Titels gebe die zu erwartende Geschäftsentwicklung gut wieder. Seit mehr als drei Jahren pendle er zwischen 13 und 16 Euro.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Orange-Aktie. Das Kursziel sei von 15,50 auf 15,20 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 21.02.2018)Börsenplätze Orange-Aktie:Xetra-Aktienkurs Orange-Aktie:13,93 EUR +0,40% (21.02.2018, 13:11)