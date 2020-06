NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (18.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) unter die Lupe.Der Softwareanbieter habe am Dienstag nach US-Börsenschluss seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgestellt. Obwohl der US-Konzern die Analystenerwartungen beim Umsatz verfehlt habe, seien die Quartalsergebnisse insgesamt solide ausgefallen. Die Anleger hätten trotzdem mit Gewinnmitnahmen reagiert. Die Oracle-Aktie habe im regulären Mittwochshandel über 5% verloren. Damit setze das Papier des größten Datenbankanbieters der Welt seine im April angefangene Seitwärtsbewegung fort. Langfristig würden die Aussichten von Oracle jedoch gut bleiben. Konservativ ausgerichtete Tech-Anleger könnten bei Oracle auf dem aktuellen Niveau zugreifen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.06.2020)