Börsenplätze Oracle-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:

69,01 EUR -1,30% (11.03.2022, 08:20)



XETRA-Aktienkurs Oracle-Aktie:

68,24 EUR -0,96% (10.03.2022)



NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

76,65 USD +0,89% (10.03.2022)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (11.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Beim Umsatz habe Oracle im dritten Geschäftsviertel (bis Ende Februar) noch überzeugen können. Beim Gewinn je Aktie habe der Tech-Konzern jedoch die Erwartungen der Analysten nicht erfüllen können. Im nachbörslichen Handel sorge diese Enttäuschung für einen Kursverlust von 5,4 Prozent.Oracle habe seinen Umsatz um vier Prozent auf 10,51 Milliarden Dollar steigern können und habe damit die Erwartungen der Analysten auf den Punkt genau erfüllt. Unter dem Strich habe es dagegen düster ausgesehen. Der Nettogewinn sei um 54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal geschrumpft und der Gewinn je Aktie von 1,13 Dollar habe unter den Analystenschätzungen von 1,18 Dollar gelegen.Die schwächeren Gewinne je Aktie habe die Geschäftsführung auf Kursrückschläge beim Spezialisten für Gen-Sequenzierung Oxford Nanopore und einen operativen Verlust bei Ampere Computing, einem nicht börsennotierten Chip-Entwickler, zurückgeführt.Jedoch habe sich das Management überzeugt gezeigt, dass sich die Investitionen in die Zukunftstechnologien langfristig auszahlen dürften. Spannend werde in den kommenden Quartalen zudem die Integration der 28 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Cerner.Die Aktie von Oracle ist aktuell keine laufende Empfehlung des "Aktionär", so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 10.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link