Xetra-Aktienkurs Oracle-Aktie:

60,53 EUR -0,39% (10.03.2021, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:

60,76 EUR -0,46% (10.03.2021, 21:43)



NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

72,12 USD -0,72% (10.03.2021, 22:10)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie Deutschland:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (10.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Konzerns Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) unter die Lupe.Der US-Konzern habe heute nach Börsenschluss seine Geschäftszahlen zum letzten Quartal präsentiert und dabei die Erwartungen übertroffen.Oracle habe einen Umsatz von 10,09 Mrd. USD erzielt, was einem Plus von 3% gegenüber dem Vorjahr entspreche. Erwartet worden seien 10,07 Mrd. USD. Der Gewinn pro Aktie habe bei 1,16 USD (Konsens: 1,11 USD) gelegen. Im wichtigen Segment Cloud Services & License Support seien die Erlöse um 5% auf 7,25 Mrd. USD geklettert. Das habe leicht unter dem Analystendurchschnitt (7,28 Mrd. USD) gelegen."Das schnell wachsende, hochprofitable Cloud-ERP-Geschäft von Oracle trug dazu bei, den Abo-Umsatz im letzten Quartal um 5 Prozent und das Betriebsergebnis um 10 Prozent zu steigern. Die Abo-Erlöse machen nun 72 Prozent des Gesamtumsatzes von Oracle aus", habe CEO Safra Catz gesagt. Zur Prognose wolle sich das Management im Rahmen des Analysten-Calls äußern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Oracle-Aktie: