Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland haben im Januar den vierten zweistelligen Anstieg in fünf Monaten verzeichnet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Aufgrund des Zuwachses um 16,0 Punkte seien die Erwartungen auf 26,7 Punkte (Konsens: 15,0) und damit auf den höchsten Stand seit Juli 2015 angestiegen. Dies zeige deutlich, dass die Finanzmarktanalysten die wirtschaftlichen Aussichten zunehmend optimistisch einschätzen würden und eine wirtschaftliche Stabilisierung im Gange sei. Man sollte indes nicht zu optimistisch werden, da sich diese Erholung bisher nur teilweise in den harten Daten widerspiegele. Die Vergangenheit habe jedoch gezeigt, dass ein höheres Maß an Optimismus den Weg für eine wirtschaftliche Erholung ebne. Der verbesserte Optimismus der Finanzmarktteilnehmer beruhe wahrscheinlich vor allem auf der Annäherung zwischen Festlandchina und den USA im Handelskonflikt, die auch die Aktienmärkte in die Höhe getrieben habe.



Trotz der positiven Überraschung hätten sich die Kapitalmärkte von der Veröffentlichung der ZEW-Erwartungen unbeeindruckt gezeigt. An den Märkten scheine der Konjunkturoptimismus bereits relativ groß zu sein, sodass positive Überraschungen keine großen Impulse mehr generieren würden. (22.01.2020/ac/a/m)



