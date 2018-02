ISIN OpenLimit-Aktie:

CH0022237009



WKN OpenLimit-Aktie:

A0F5UQ



Ticker-Symbol OpenLimit-Aktie:

O5H



Kurzprofil OpenLimit Holding AG:



Die börsennotierten OpenLimit Holding AG (ISIN: CH0022237009, WKN: A0F5UQ, Ticker-Symbol: O5H) sowie eine operative Tochtergesellschaft haben ihren Sitz in Baar, Schweiz. Eine weitere Tochtergesellschaft befindet sich in Berlin, Deutschland. Die Unternehmensgruppe beschäftigt über 65 hochqualifizierte Mitarbeiter.



OpenLimit steht für den sicheren elektronischen Handschlag. Wir ermöglichen mit unseren Technologien, dass Menschen und Maschinen weltweit ohne Einschränkungen sicher, nachweisbar und identifizierbar kommunizieren können. Wir entwickeln Basistechnologien und Produkte in den folgenden Bereichen: elektronische Identitäten, elektronische Signaturen, beweiswerterhaltende Langzeitspeicherung von Daten und Dokumenten und sichere Datenkommunikation zwischen Maschinen. Unsere Lösungen sind integraler Bestandteil von Produkten der führenden Hersteller von IT-Anwendungen und erreichen Unternehmen, Behörden, Institutionen sowie private Haushalte. Um unsere Mission eines sicheren elektronischen Handschlages zu verwirklichen, gehen wir gezielte strategische Entwicklungs- und Vertriebspartnerschaften ein.



Weitere Informationen finden Sie unter http://www.openlimit.com (27.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - OpenLimit-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die OpenLimit-Aktie (ISIN: CH0022237009, WKN: A0F5UQ, Ticker-Symbol: O5H) weiterhin zu kaufen.OpenLimit werde in 2018 von der hohen Nachfrage nach ihren digitalen Sicherheitsprodukten profitieren. Der deutsche Gesundheits- und Strommarkt würden auf der Basis eines klaren rechtlichen Rahmens (E-Health-Gesetz 2015 und Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende 2016) digitalisiert. Im E-Gesundheitsmarkt habe OpenLimits Kunde T-Systems den Vertrag über die Konnektorentwicklung ausgeweitet und damit OpenLimits Auftragsvolumen um ca. EUR 5 Mio. erhöht (FBe). Im Smart Meter Gateway- (SMGW) Markt seien OpenLimit und ihr Partner PPC exzellent positioniert, um einen Marktanteil von ca. 30% zu gewinnen, sobald ihr SMGW durch das BSI zertifiziert sei. Dies dürfte in Q1 passieren. Anfang Februar habe PPC bereits einen Auftrag von E.ON über 16.000 SMGWs erhalten.Der Analyst gehe davon aus, dass OpenLimit dieses Jahr SMGW-Umsätze von EUR 2 Mio. erzielen könnte. Gestützt durch den bereits hohen Auftragsbestand (FBe: EUR 5-6 Mio.) sollten die Finanzverbindlichkeiten des Unternehmens im ersten Halbjahr erfolgreich refinanziert werden. Für 2018E prognostiziere der Analyst hohes Umsatzwachstum (+24%) und ein positives EBIT von EUR 0,6 Mio. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergebe ein leicht höheres Kursziel von EUR 0,60 (bisher: EUR 0,56).Börsenplätze OpenLimit-Aktie:Xetra-Aktienkurs OpenLimit-Aktie:0,292 EUR -1,35% (27.02.2018, 09:04)