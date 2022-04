Basisstrategie: Merkmale und Regeln

Das Spiel wird mit 8 Kartendecks gespielt.

Das Teilen ist mit gleichwertigen Karten möglich.

Nur ein Split pro Geschäft.

Nur eine Karte zu jedem Ass nach einem Split.

Keine Verdoppelung nach Split (NDAS).

Eine Versicherung wird angeboten, wenn der Geber ein Ass hat.

Blackjack wird im Verhältnis 3:2 ausgezahlt.

Die Versicherung wird 2:1 bezahlt.

Bei einem Unentschieden werden die Einsätze zurückerstattet.

Das Wettsystem: wichtige Besonderheiten

Sobald Sie die Grundstrategie beherrschen, können Sie mit dem so genannten "Wettsystem" oder "Geldmanagementsystem" beginnen. Dies ist das am häufigsten verwendete System. Jeder Spieler setzt bei jedem Blatt einen festen Betrag, unabhängig vom Ergebnis der vorherigen Blätter. Kombiniert man diese Strategie mit der Basisstrategie, so verliert der Spieler langfristig nicht mehr als 1%.



Ein weiterer Vorteil des "Wettsystems" ist, dass Sie zum Spielen keine allzu große Bankroll benötigen. Da sich der Anfangseinsatz nur erhöht, wenn der Spieler sich entscheidet, zu teilen oder zu verdoppeln, muss ein Spieler nur das 20-fache des Anfangseinsatzes auf der Bank haben, um sein Spiel lange zu strecken. Wenn Sie mit Begriffen wie Split oder Double Down nicht vertraut sind, empfehlen wir Ihnen, die Grundregeln für Blackjack zu lernen.



Parlay-Strategie für Blackjack

Wie alle progressiven Systeme sollte die Parlay-Strategie in Verbindung mit einer Basisstrategie verwendet werden, um Ihr Spielpotenzial maximal auszuschöpfen. Bei dieser Strategie muss der Spieler seinen ursprünglichen Einsatz nach jedem Gewinn verdoppeln. Wenn er verliert, geht der Spieler zu seinem ursprünglichen Einsatz zurück.



Bevor Sie mit dem Parlay-System spielen können, müssen Sie einen maximalen Einsatz festlegen. Auf diese Weise erhält der Spieler, wenn er mehrmals hintereinander gewinnt, einen ziemlich hohen Betrag. Das Parlay-Wettsystem ist ein progressives Wettsystem ähnlich dem Parlay-System, bei dem das Ziel darin besteht, eine "Pyramide" der eigenen Gewinne zu erstellen.



Das Paroli-System zum Spielen von Blackjack

Hier sind die 5 wichtigsten Merkmale dieser Blackjack-Strategie:



Beim Paroli-Wettsystem beginnt ein Spieler mit einem Mindesteinsatz.

Wenn die erste Hand gewinnt, erhöht sich der nächste Einsatz.

Wenn der erste Einsatz verloren geht, setzt der Spieler erneut den Mindesteinsatz.

Das Paroli-System erfordert keine große Investition, wenn man bedenkt, dass Sie den Mindesteinsatz für jede Runde verlieren. Dieses System ist konsistent und stabil.

Diese Strategie ist langfristig nicht geeignet, da sonst die Gefahr besteht, dass Sie Ihr gesamtes Geld verlieren.

Um das Paroli-System anwenden zu können, müssen Sie zunächst einen klaren Spielplan entwickeln. Das Wichtigste dabei ist, dass Sie sich überlegen, wie hoch Sie die Einsätze ansetzen können. Das hängt unter anderem von der Art des Blackjack-Spiels, den Gewinnchancen und letztlich von der Höhe des Geldbetrags ab, den Sie zur Verfügung haben. Übrigens gilt diese Regel für alle Blackjack-Strategien.



Seien Sie vorsichtig und gewinnen Sie!









