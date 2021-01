Wie sind Sportwetten Anbieter in Deutschland reguliert?

Deutsche Anbieter vs. Anbieter ohne Lizenz in Deutschland

Sportwetten ohne Lizenz: Ein Überblick

Flexible Zahlungsoptionen

Glücksspielanbieter ohne Lizenz in Deutschland können in der Regel deutlich flexiblere Zahlungsoptionen anbieten. So kann man nicht nur mit Kreditkarte oder e-Wallet bei Sportwetten Anbietern einzahlen. Auch Kryptowährungen, wie Bitcoin oder Ethereum, werden von immer mehr Online Buchmachern akzeptiert.



Wettseiten ohne deutsche Lizenz: Vor- und Nachteile

Sportwetten Anbieter ohne Lizenz in Deutschland haben einige echte Vorteile. Aber natürlich ist hier nicht alles Sonnenschein.



Ein großes Problem für viele Spieler ist, dass das Angebot gerade für neue Spieler ironischerweise zu groß und beinahe unüberschaubar ist. Man kann aus hunderten verschiedenen Wettanbietern wählen, doch welcher ist der beste?



Welche Online Buchmacher ohne Lizenz sind seriös und bieten faire Wettquoten an?



Hier heißt es als Spieler gut vergleichen und sich etwas umsehen. Dabei lohnt es sich auch, die verschiedenen Bonusangebote zu vergleichen.



Ein Überblick über nicht lizenzierte Sportwetten Anbieter

Was haben nicht lizenzierte Sportwetten Anbieter nun alles zu bieten? Werfen wir einen Blick auf die echten Vorteile, die sich den Spielern bieten:



Faire Wettquoten

Faire Wettquoten werden natürlich nicht nur aus reiner Großzügigkeit angeboten. Vielmehr sorgt hier die harte Konkurrenz zwischen den verschiedenen Online Buchmachern für bessere Quoten für die Wettfans.



Während in Deutschland alles streng reguliert ist, hat man bei nicht lizenzierten Wettanbietern einfach eine größere Auswahl und kann die verschiedenen Wettquoten blitzschnell miteinander vergleichen.



Bonusangebote und Freiwetten

Mehr und bessere Bonusangebote mit Freiwetten, Einzahlungsbonusangeboten und VIP Clubs locken Spieler. Auch hier haben die Anbieter einfach mehr Möglichkeiten und müssen sich gleichzeitig gegen die harte Konkurrenz behaupten. Als Spieler kann man davon natürlich nur profitieren, vor allem, wenn man die verschiedenen Angebote gut miteinander vergleicht.



Respektable Lizenzen

Die besten Sportwetten Anbieter haben vielleicht keine Lizenz in Deutschland, sie verfügen jedoch immer noch über eine Glücksspiellizenz bei einer respektablen Regulierungsbehörde, wie zum Beispiel der Malta Gaming Authority. Tausende Online Glücksspielanbieter sind auf Malta registriert und werden von dort aus lizenziert und reguliert. Das sorgt für die nötige Sicherheit.



Auszahlungszeiten

Auszahlungszeiten sind immer ein heißes Thema. Schließlich möchte niemand lange warten müssen, bis die Wettgewinne endlich auf dem eigenen Bankkonto ankommen. Bei den besten Wettanbietern ohne Lizenz sind Auszahlungen am selben Tag keine Seltenheit mehr.



Kundensupport

Ein schneller und kompetenter Kundensupport ist immer ein gutes Zeichen, welches für einen seriösen Anbieter spricht. Selbst erfahrene Wettfans müssen gelegentlich den Kundendienst kontaktieren, sei es, weil ein Bonus nicht gutgeschrieben wurde oder etwas bei der Auszahlung schiefgegangen ist. Solche Probleme sind selten, es ist aber immer gut, wenn man jemanden hat, der sie schnell aus der Welt schaffen kann.



Andere Glücksspieloptionen

Wettanbieter ohne Lizenz können viel mehr anbieten als nur Sportwetten. Oft kann man mit demselben Benutzerkonto auch auf ein Online Casino oder auf einen Online Poker Raum zugreifen und so nach getätigter Sportwette sich zum Beispiel bei ein paar Runden Blackjack entspannen, bis das Fußballspiel endlich losgeht.



Einfach und bequem

Ausländische Buchmacher machen die nächste Wette kinderleicht. Hat man einen Anbieter gefunden, so ist die Anmeldung mit wenigen Klicks erledigt und das erste Geld bequem und sicher eingezahlt. Dann muss man sich nur noch für die erste Wette entscheiden, wobei es hier oft tolle Bonusangebote zu nutzen gilt.

Kurz: Online Buchmacher ohne deutsche Lizenz sind oft einfach bequemer als die deutsche Konkurrenz. Von daher gehen wir davon aus, dass die meisten Deutschen auch in Zukunft bei Buchmachern ohne Lizenz in Deutschland spielen werden - ganz so, wie sie es bisher getan haben. (18.01.2021/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Echtgeld Wetten auf Sport- oder andere Ereignisse haben in Deutschland eine lange Tradition. Beim Angebot regiert hierzulande natürlich König Fußball, doch gerade bei Online Buchmachern ohne deutsche Lizenz steht den Spielern die ganze Welt offen.Da stellt sich natürlich die Frage, ob Online Buchmacher ohne Lizenz in Deutschland wirklich seriös sind. Was macht den Unterschied zu den deutschen Anbietern? Wir erklären die wichtigsten Punkte.Glücksspiel in Deutschland ist eigentlich Sache der Bundesländer. Die längste Zeit gab es daher für jedes Land unterschiedliche Vorschriften und Richtlinien. Doch 2012 haben sich die Bundesländer endlich auf einen übergreifenden Glücksspielstaatsvertrag einigen können. Mit diesem neuen Gesetz wurde das Glücksspiel neu geregelt, wobei auch Online Sportwetten Lizenzen geschaffen wurden.Mit 2021 tritt zudem der Glücksspieländerungsstaatsvertrag, also eine Überarbeitung des alten Gesetzes, in Kraft. Damit einher gehen zudem einige Änderungen und Neuregulierungen, die sich auf das Wettangebot bei deutschen Online Buchmachern auswirken. Leider nicht zum Besten, wie sich herausstellt.Ein großer Unterschied zwischen deutschen Anbietern und Wettanbietern ohne Lizenz in Deutschland lässt sich beim Wettangebot ausmachen. So ist das Angebot an Sportwetten bei deutschen Anbietern stark beschränkt, während man bei ausländischen Anbietern auch auf das Regionalliga Spiel einer russischen Provinzmannschaft wetten kann, wenn man so möchte.Darüber hinaus wurden mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag weitere Einschränkungen beschlossen. So gibt es ein maximales Einsatzlimit und ein Einzahlungslimit von 1.000 Euro pro Monat und pro Spieler, welches für alle deutschen Glücksspielanbieter zusammen gilt. Dies allein schränkt natürlich die Möglichkeit der deutschen Spieler enorm ein. Außer natürlich, sie spielen bei Anbietern ohne Lizenz.Es lässt sich objektiv sagen, dass Anbieter von Sportwetten ohne Lizenz in Deutschland für die Spieler einige echte Vorteile bieten. Sehen wir uns die Sachlage einfach einmal in aller Ruhe an.Sicherheit ist auch bei Sportwetten Anbietern ohne Lizenz in Deutschland kein Thema. Gerade bei den größeren Anbietern kann man sich sicher fühlen. Zudem ist das Wetten um Echtgeld bei einem nicht-lizenzierten Online Buchmacher nicht illegal. Als Spieler ist man also auch in dieser Hinsicht auf der sicheren Seite.Sportwetten Seiten ohne Lizenz können weitaus bessere Bonusangebote anbieten. So ist man zum Beispiel nicht an das Einzahlungslimit von 1.000 Euro pro Monat gebunden, weshalb man als Spieler deutlich größere Einzahlungsbonus Angebote nutzen kann.Natürlich gibt es auch mehr als genug Bonusangebote ohne Einzahlung mit Gratiswetten oder einem kostenlosen Startguthaben.Ein weiteres Plus ist das bessere Wettangebot. Prinzipiell kann man auf Ereignisse in der ganzen Welt wetten. Seien es große Sportereignisse wie etwa der amerikanische Super Bowl oder ein Provinzligaspiel in Russland.Bei den größeren Anbietern ist ein Kundensupport 24 Stunden 7 Tage die Woche Standard. Freundliche und kompetente Mitarbeiter kümmern sich um die Probleme der Spieler und sorgen für schnelle Lösungen. Das kostet zwar Geld, macht sich aber langfristig bezahlt, da so treue Kunden gewonnen werden. Ein guter Kundensupport ist damit immer ein gutes Zeichen, dass es sich um einen seriösen Anbieter handelt, der nicht nur auf das schnelle Geld aus ist.