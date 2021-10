"Der Aktionär" wird die weitere Entwicklung verfolgen und behält On auf der Watchlist, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.10.2021)



On Holding AG (ISIN: CH1134540470, WKN: A3C20K, NYSE-Symbol: ONON) ist ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen, das in der Sportartikelbranche tätig ist. Das Unternehmen bietet Schuhe und Sportbekleidung an und beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Leistungssportprodukten über unabhängige Einzelhändler und globale Distributoren. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über das Internet und seine eigenen Läden. (04.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - On-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Laufschuh-Herstellers On Holding AG (ISIN: CH1134540470, WKN: A3C20K, NYSE-Symbol: ONON) unter die Lupe.Nach dem fulminanten Börsenstart Mitte September sei der Kurs der On-Aktie zuletzt zurückgekommen. Nun könnte auch noch das Wachstum des Unternehmens in Gefahr sein, wie die Schweizer "SonntagsZeitung" berichte. Hintergrund sei demnach die grassierende Corona-Pandemie in Vietnam, wo On seine Schuhe produzieren lasse.Das strikte Vorgehen der vietnamesischen Regierung im Kampf gegen Corona und die damit verbundenen Fabrikschließungen würden auf die gesamte Kleindungs- und Sportartikel-Industrie durchschlagen. So habe beispielsweise Nike sein Umsatzwachstum von einem zweistelligen auf den mittleren einstelligen Bereich gesenkt.Anders als die Amerikaner, die etwa die Hälfte ihrer Turnschuhe in Vietnam produzieren lassen würden, sei das Risiko für On deutlich größer. Die Produktion der Schweizer befinde sich komplett in dem südostasiatischen Land.Vor wenigen Tagen habe die Regierung in Vietnam aber angekündigt, von ihrer Zero-Covid-Strategie abzurücken, da die Auswirkungen auf die Wirtschaft zu erheblich seien. Damit könnten auch die Betriebe, in denen On-Sneaker hergestellt würden, bald wieder in vollem Umfang produzieren.Das Unternehmen selbst habe sich aufgrund der gesetzlichen 40-tägigen Quiet Period nicht zu dem Bericht der "SonntagsZeitung" geäußert.