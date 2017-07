Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Wirtschaft Chinas bekommt Rückenwind vor allem von den staatlichen Investitionen in die heimische Infrastruktur und von der Auslandsnachfrage, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im Juli sei die monatliche Lagebeurteilung durch die Industrie dennoch etwas schwächer ausgefallen als im Vormonat. Der offizielle Einkaufsmanagerindex sei von 51,7 Punkte im Juni jetzt leicht auf 51,4 Zähler zurückgegangen. Der Grund dafür sei der etwas geringer ausgefallene Teilindex zum Stand der Neuaufträge. Hinzu kämen die Belastungen durch die Wetterentwicklung im Berichtsmonat. Trotz der Verschlechterung im Vergleich zum Vormonat würden die jetzt vorliegenden Indikatoren auf Expansionskurs bleiben. Dadurch sei eine Erholung der gesamten Volkswirtschaft in den kommenden Monaten wahrscheinlich. (31.07.2017/ac/a/m)





