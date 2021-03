Wien (www.aktiencheck.de) - Die finalen Geschäftszahlen der Österreichischen Post (ISIN: AT0000APOST4, WKN: A0JML5, Ticker-Symbol: O3P) entsprachen den vorläufigen Ergebnissen, welche Ende Januar präsentiert worden waren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Oracle (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) sei gestern trotz insgesamt guter Geschäftszahlen mit einem Minus von 6,5% etwas unter die Räder gekommen. Offensichtlich sei am Markt nicht goutiert worden, dass das wichtige Cloud-Geschäft die Erwartungen verfehlt habe und zudem der Umsatzausblick für das laufende vierte Quartal knapp unter der Konsensschätzung gelegen habe.Gut seien hingegen die Geschäftszahlen von Bumble (ISIN: US12047B1052, WKN: A2QMTA, NASDAQ Ticker-Symbol: BMBL) angekommen: Der erst am 11.02.2021 an die Börse gekommene Betreiber von Dating-Apps habe seinen Verlust zwar ausgeweitet, Analysten hätten aber ein noch schwächeres Ergebnis befürchtet. Zudem habe Bumble die Zahl der Nutzer beträchtlich steigern können. Die Aktien hätten um 10,9% zulegen können. (12.03.2021/ac/a/m)