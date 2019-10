Wie 2019 dürfte sich 2020 die Inlandsnachfrage als maßgebliche Stütze erweisen. Allerdings sollten insbesondere die Ausrüstungsinvestitionen angesichts unsicherer Absatzperspektiven im Ausland niedrigere Zuwachsraten verzeichnen. Auch wenn der private Konsum vor dem Hintergrund eines abflachenden Beschäftigungsaufbaus etwas an Schwung verlieren dürfte, würden die Konsumausgaben weiterhin den zentralen Eckpfeiler der Konjunktur darstellen. Von den Netto-Exporten sei hingegen angesichts der schwachen globalen Konjunktur 2020 kein Impuls zu erwarten.



Die Inflation (HVPI) habe im August wie auch im Monat zuvor bei 1,4% p.a. und damit deutlich unter dem Durchschnitt des Jahres 2018 (2,1%) gelegen. So sei der inflationserhöhende Einfluss des Ölpreises in den letzten Monaten zurückgegangen und habe sich schließlich in einem leicht inflationssenkenden Effekt umgekehrt. Die höchsten Teuerungsraten hätten zuletzt wiederum die Komponenten Restaurants/Hotels sowie Erziehung/Bildung aufgewiesen. Auch im Gesamtjahr 2019 dürfte die Inflation mit 1,5% klar unter der 2-Prozent-Marke verbleiben, selbiges gelte auch für 2020 (ebenfalls 1,5%). Dem nachlassenden Konjunkturmomentum stehe dabei ein leicht überdurchschnittlicher Anstieg der Lohnstückkosten gegenüber.



Im Einklang mit der allgemeinen Konjunktur habe sich auch das Beschäftigungswachstum kontinuierlich abgeschwächt (September: +0,7% p.a.; Durchschnitt Jän.-Sept.: +1,6% p.a.) und sei bereits als unterdurchschnittlich anzusehen. Auch andere Indikatoren wie die Zahl der offenen Stellen würden darauf hinweisen, dass der Arbeitsmarkt der allgemeinen Konjunktur folgend an Fahrt verliere. Alles in allem erwarten die Analysten der Raiffeisen Bank International AG für das Gesamtjahr 2019 mit 1,6% p.a. aber abermals einen überdurchschnittlichen Beschäftigungsaufbau, hingegen sollte sich 2020 die unterdurchschnittliche Konjunktur in einem gleichfalls unterdurchschnittlichen Beschäftigungswachstum widerspiegeln (0,8% p.a.). Aufgrund des nachlassenden Beschäftigungswachstums bei gleichzeitig nur leicht verringertem Zustrom an Arbeitskräften aus dem Ausland dürfte die Arbeitslosenquote (ILO-Definition) heuer nur mehr leicht zurückgehen und 2020 geringfügig ansteigen.



Vorlaufindikatoren wie der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe (PMI) oder das von der EU-Kommission ermittelte Wirtschaftsvertrauen (ESI) würden auf eine fortgesetzte Abschwächung der Dynamik hindeuten. So habe der PMI im September einen abermaligen Rückgang verzeichnet und liege nun mit einem Stand von 45,1 auf dem niedrigsten Niveau seit Oktober 2012 - also kurz nach dem Höhepunkt der Eurokrise. Das Verhältnis von Auftragseingängen zu Lagerbeständen deute dabei nicht auf eine unmittelbare Trendwende hin. Demgegenüber scheine sich das Industrievertrauen (EU-Kommission) in den letzten Monaten auf einem leicht unterdurchschnittlichen Niveau stabilisiert zu haben, während das Sentiment im Bausektor sowie der Konsumenten weiterhin klar überdurchschnittlich sei, wenn auch mit leicht sinkender Tendenz.



Vor diesem Hintergrund sei auch die seit Juni zu sehende Stabilisierungstendenz des Wirtschaftsvertrauens (ESI) zu sehen, das seit Jahresmitte um den Wert von 103 Punkten schwanke. Allerdings gelte weiterhin, dass dieser Indikator die tatsächliche konjunkturelle Entwicklung überzeichne. Grundsätzlich gehen die Analysten der Raiffeisen Bank International AG jedoch davon aus, dass sich die Schwäche der Industrieumfragen bis ins nächste Frühjahr hineinziehen und sich das weiterhin gute Stimmungsbild der Konsum- und Bauumfragen in den kommenden Monaten kontinuierlich eintrüben dürfte. (02.10.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Trotz nachlassender globaler Konjunktur, deutscher Industrie-Rezession und diverser externer politischer Risiken zeigt sich die österreichische Konjunktur nach wie vor erstaunlich robust, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Einem nachlassenden, aber immer noch vorhandenen Impuls vom Außenhandel stehe dabei eine weiterhin dynamische Inlandsnachfrage gegenüber, wodurch eine stärkere Abkühlung der Konjunktur bisher habe verhindert werden können. Als stabile Wachstumsstütze erweise sich der private Konsum, der von der weiterhin guten (sich jedoch nicht weiter verbessernden) Arbeitsmarktlage sowie der Reallohnentwicklung profitiere. Auch wenn die Dynamik im zweiten Quartal etwas nachgelassen habe, sei die Investitionsbereitschaft der Unternehmen weiterhin hoch. Der stärkste Investitionszyklus seit Anfang der 1990er Jahre habe sich somit auch zuletzt fortgesetzt. Keine Ermüdungserscheinungen würden bisher die Wohnbauinvestitionen zeigen.Zwar dürfte auch in den kommenden Quartalen einem verringerten und schließlich ausbleibendem Impuls vom Außenhandel die Inlandsnachfrage als Konjunkturstütze gegenüberstehen und damit im herausfordernden internationalen Umfeld als Fels in der Brandung fungieren. Jedoch werde sich die Binnenwirtschaft nicht dauerhaft dem nachlassenden Konjunkturmomentum seiner Handelspartner entziehen können. Die österreichische Konjunktur dürfte folglich nochmals moderat an Schwung verlieren und erst mit einem sich bessernden externen Umfeld im H2 2020 wieder eine höhere Taktzahl an den Tag legen.