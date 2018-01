Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise stehen aufgrund einer Stimmungseintrübung weiter unter Druck, so die Analysten der Commerzbank.Der deutliche Rückgang der Preisdifferenz zwischen Brent und WTI in den letzten Wochen mache US-Rohölexporte zudem weniger attraktiv, was ebenfalls für steigende Rohölvorräte spreche. Denn die hohen Ausfuhren seien neben der rekordhohen Verarbeitung ein wesentlicher Grund für den kräftigen Lagerabbau im 4. Quartal 2017 gewesen.Ebenfalls heute würden Reuters und Bloomberg voraussichtlich ihre Umfragen zur OPEC-Ölproduktion im Januar veröffentlichen. Diese dürften eine weiterhin hohe Umsetzung der Produktionskürzungen zeigen, was allerdings auch an hohen unfreiwilligen Ausfällen in Venezuela liege. (31.01.2018/ac/a/m)