Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise starten mit leichten Zuwächsen in das neue Jahr, nachdem sie in den letzten beiden Wochen des alten Jahres kräftig zulegten, so die Analysten der Commerzbank.Die Forties-Pipeline habe zum Jahreswechsel wieder ihren Betrieb aufgenommen und inzwischen wieder die volle Einsatzfähigkeit erreicht. Der Pipelinebetreiber Ineos habe daraufhin die "force majeure"-Klausel für Lieferungen von Forties-Öl aufgehoben. Dass der Brentölpreis darauf nicht mit Abschlägen reagiere, dürfte an den zunehmend gewalttätigen Unruhen im Iran liegen. Es werde befürchtet, dass bei einer weiteren Eskalation auch die Öllieferungen beeinträchtigt werden könnten. Der Iran produziere ca. 3,8 Mio. Barrel Rohöl pro Tag und sei damit der drittgrößte Produzent der OPEC.In den USA habe sich der Abbau der Rohölvorräte fortgesetzt. Die Rohölbestände hätten sich in den beiden Berichtswochen vor Weihnachten um weitere 11 Mio. Barrel verringert. In der letzten Woche des Jahres dürfte es einen weiteren kräftigen Lagerabbau gegeben haben, um Steuern zu sparen. Denn in einigen US-Bundesstaaten würden Steuern fällig, die sich an der Höhe der Lagerbestände am Jahresende bemessen würden. (02.01.2018/ac/a/m)