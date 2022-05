Commerzbank-Experte Carsten Fritsch verweise in einem Kommentar auf Daten der Internationalen Energieagentur IEA, wonach die EU-Länder Ende 2021 pro Tag 3,5 Millionen Barrel Rohöl und Ölprodukte aus Russland eingeführt hätten. Diese Menge müsse jetzt anderweitig am Markt gefunden werden, was das Angebot verknappen dürfte. Das spreche für höhere Preise. Russland wiederum müsse sich nach anderen Abnehmern umschauen.



Im Tagesverlauf dürfte am Ölmarkt zunehmend die Geldpolitik der US-Notenbank FED in den Blick rücken. Es werde erwartet, dass die FED am Abend ihre im März begonnene Zinswende mit einer großen Anhebung um 0,5 Prozentpunkte fortsetze. Es wäre die deutlichste Zinsstraffung seit mehr als zwei Jahrzehnten. Hintergrund der raschen geldpolitischen Straffung in der größten Volkswirtschaft der Welt sei die ausgeprägte Inflation, die gegenwärtig auf dem höchsten Stand seit gut 40 Jahren liege. Ein Grund dafür seien hohe Energiepreise.



Die gestiegenen Ölpreise würden sich auch bei den Aktien der großen Ölkonzerne bemerkbar machen. Exxon Mobil (ISIN US30231G1022/ WKN 852549), Shell (ISIN GB00BP6MXD84/ WKN A3C99G), BP (ISIN GB0007980591/ WKN 850517) & Co könnten zulegen. Das Umfeld bleibe weiter gut für die Werte, Anleger würden an Bord bleiben. Nicht zu verachten außerdem die starken Dividendenzahlungen aller drei Öltitel.



(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (04.05.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise sind am Mittwoch deutlich gestiegen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (ISIN XC0009677409/ WKN nicht bekannt) 108,87 US-Dollar. Das seien 3,90 Dollar mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI (ISIN XC000A0G9CM8/ WKN nicht bekannt) sei um 3,87 Dollar auf 106,28 Dollar gestiegen. Der Grund: Das sich abzeichnende EU-Embargo auf russische Öllieferungen.Nach einem Vorschlag der EU-Kommission seien jedoch generelle Übergangsfristen und Ausnahmen für zwei Länder vorgesehen. Darüber hinaus müssten dem Plan alle EU-Länder zustimmen, was ungewiss sei. Die mittelfristige Preisreaktion an den Erdölmärkten dürfte laut Experten vor allem davon abhängen, ob Russland sein Erdöl anderweitig absetzen könne und ob weltweit ausreichende Kapazitäten vorhanden seien, um ausfallendes russisches Öl zu ersetzen.