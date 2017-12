Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise bröckeln weiter ab, so die Analysten der Commerzbank.Die gestern Abend von Reuters und Bloomberg veröffentlichten Umfragen zur OPEC-Produktion dürften kaum für stärkere Verkäufe sorgen. Denn laut beiden Umfragen sei die OPEC-Fördermenge im November auf ein 6-Monatstief von weniger als 32,5 Mio. Barrel pro Tag gesunken. Die Umsetzung der Produktionskürzungen habe in beiden Umfragen bei deutlich über 100% gelegen. Die meisten Länder hätten unterhalb ihrer Zielvorgabe gefördert. In Angola sei die Produktion wegen Wartungsarbeiten deutlich gefallen. Zu unterschiedlichen Einschätzungen seien Reuters und Bloomberg bei der Ölproduktion im Irak gekommen. Laut Reuters sei die Produktion dort weiter gefallen, laut Bloomberg habe sie sich vom Rückgang im Oktober erholt.Behalte die OPEC ihr Produktionsniveau vom November bei, wäre der globale Ölmarkt ab dem zweiten Quartal 2018 ausgeglichen. Im ersten Quartal 2018 drohe aber nach wie vor ein Überschuss von 500 Tsd. Barrel pro Tag, was für eine baldige Preiskorrektur spreche. (05.12.2017/ac/a/m)