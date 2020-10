Bonn (www.aktiencheck.de) - Zwar sorgten die Entwicklungen rund um die Verhandlungen über das nächste US-Fiskalpaket zuletzt für Volatilität an den Ölmärkten, so die Analysten von Postbank Research.



Insgesamt hätten die Preise allerdings ihre Seitwärtsbewegung fortgesetzt, die sie bereits im dritten Quartal aufgewiesen hätten. Denn die Preise für die Ölsorten Brent und WTI hätten das dritte Quartal fast exakt auf dem Niveau beendet, auf dem sie am 1. Juli gestartet seien. Die mangelnde Dynamik der Preise im dritten Quartal scheine ein Indikator dafür zu sein, dass Angebot und Nachfrage zurzeit relativ ausgeglichen seien. Auf der Angebotsseite erscheine nun seit Ende September auch wieder Öl aus Libyen - zunächst mit 250 Tausend Barrel/Tag, ab Anfang 2021 nach der Wiederherstellung der Infrastruktur voraussichtlich mit circa 800 Tausend Barrel/Tag. Auf der Nachfrageseite könnte es nach Angaben der IATA fünf Jahre dauern, bis der Flugbetrieb weltweit wieder auf das Vor-Corona-Niveau ansteige.



Die wachsende Anzahl der Coronavirus-Erkrankungen in Europa dürfte sich ebenfalls ungünstig auf die Nachfrage auswirken, falls es, wie zum Beispiel in Madrid, zu lokalen Lockdowns komme. Laut einer Studie der Dallas FED müssten die Preise für Öl der Sorte WTI auf 51 bis 55 USD/Barrel ansteigen, damit die Investments in US-Ölförderanlagen wiederbelebt würden, weshalb das Angebot aus den USA zunächst nicht steigen dürfte. Somit könnte sich der Fokus wieder auf die OPEC+-Staaten richten, die in den kommenden beiden Monaten über potenzielle Förderkürzungen bis in das Jahr 2021 hinein entscheiden müssten. Eine enttäuschende Nachfrage nach Öl in den Wintermonaten könnte somit von den OPEC+-Ländern mit weiteren Förderkürzungen beantwortet werden, sodass die Ölpreise bis in das Jahr 2021 hinein weiter seitwärts tendieren könnten. (09.10.2020/ac/a/m)



