Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Preis für ein Fass der Sorte Brent gab über die vergangene Woche um 1,7% leicht nach, bleibt aber mit 84,21 USD/b weiterhin deutlich über 80 USD/b, so die Analysten der Nord LB.



Wie man das auch drehe und wende, der Markt sei aktuell im Defizit und alles deute darauf hin, dass das zumindest über die nächsten Monate so bleiben werde. Gas und Kohle seien derzeit weltweit knapp und entsprechend teuer, mit Preisen, die teilweise auf historische Höchststände geklettert seien. In vielen Ländern, darunter China und Indien, seien Blackouts beim Strom derzeit keine Seltenheit. Freie Kapazitäten bei Energieträgern gebe es zurzeit nur beim Öl, die würden aber von der OPEC+ nicht freigegeben. Das Kartell sei eher an hohen Preisen interessiert und verweise regelmäßig und auch jetzt, vor dem regulären Treffen seiner Ölminister, auf die immer noch existenten Gefahren, die der wirtschaftlichen Entwicklung aus der Corona-Pandemie drohen würden. Sogar Kuwait, das vor kurzem noch eine Mini-Krise im Kartell hervorgerufen habe, weil es entsprechend seiner gestiegenen Möglichkeiten gerne mehr habe produzieren wollen, lasse sich mit der Bemerkung zitieren, dass eine Steigerung um 400k b/d ausreichend sei. An eine Beschleunigung des geltenden Fahrplans, die Förderung in monatlichen Abständen um 400k b/d zu erhöhen, glaube denn auch kaum einer. Auf der anderen Seite würden die ölimportierenden Länder zunehmend nervös.



Aus regierenden Kreisen u.a. der USA, Japans, Indiens und Chinas sei zu vernehmen, dass man doch gerne mehr Öl hätte. Weil das vor der Klimakonferenz, die gerade in Glasgow begonnen habe, nicht gerade schick sei, habe man solche Äußerungen eigentlich vermeiden wollen. Da sei die Not wohl größer geworden. Energiekosten würden erheblich zur Inflation beitragen. Die sei aufgrund von Lieferengpässen sowieso schon auf einem Niveau, dass den Notenbanken kaum eine Wahl lasse. Lieferengpässe und hohe Energiepreise - da würden Zinserhöhungen absolut zur Unzeit kommen. Man könne wohl nur hoffen, dass die OPEC+ erkenne, wo die eigentlichen Gefahren für die Ölnachfrage liegen würden. (01.11.2021/ac/a/m)





