Die mit dem Impfstoff verbundenen Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr zur "Normalität" seien jedoch nicht die einzigen Gründe für die positive Stimmung am Ölmarkt. Überraschend starke Konjunkturdaten aus China und Japan würden einen Erholungstrend in Asien indizieren, während ein günstigerer US-Dollar die Ölimporte für die globalen Großkonsumenten verbillige. Allmählich sinkende Unsicherheiten im US-Präsidentschaftskampf würden ebenfalls positiv aufgenommen.



Darüber hinaus gelte verbreitet die Erwartung, dass die OPEC+ zur Stützung der Preise bei den Förderquoten nachsteuern werde. Tagesaktuell würden sich die Überwachungskomitees des Ölkartells beraten und könnten mit einer möglichen Empfehlung für eine Verschiebung der ab Januar geplanten Fördermengenausweitung (+2 Mio bpd) ein wichtiges Signal senden, ehe die OPEC+ bei ihrem regulären Treffen zum Monatswechsel über die Förderquoten entscheiden werde. Als Grund für eine verfrühte Euphorie taugen all diese Faktoren jedoch nach unserer Lesart nicht, so die Analysten der NORD/LB. Die mögliche Verschiebung des nächsten Schritts zur Rückkehr zu normalen Förderprofilen der OPEC+ Staaten sei nicht nur förderlich für die physische Ölmarktbalance, sondern zeige gleichzeitig, dass die Nachfrageerholung noch immer hinter den Erwartungen zurückbleibe. Währenddessen würden die Lock-Down-Maßnahmen in Europa am aktuellen Rand wieder zu einem signifikanten Nachfragerückgang führen.



Belastungen der kurzfristigen Produkten- und Ölnachfrage seien in der kurzen Frist sicher. Zusätzlich dazu steige die Ölförderung in Libyen weiter und konterkariere damit die sonstigen Bemühungen der OPEC zur Stabilisierung der physischen Ölmärkte. Weiterhin würden in den USA seit Wochen wieder die Zahlen der aktiven Ölbohrungen steigen, was ebenfalls die Aufwärtspotenziale der Ölpreise begrenzen könnte. Summa summarum bleiben wir mit unseren Prognosen unverändert vorsichtig, so die Analysten der NORD/LB. (Ausgabe 47 vom 16.11.2020) (16.11.2020/ac/a/m)



Hannover (www.aktiencheck.de) - In einer Phase, in der die Krankenhauskapazitäten diesseits wie jenseits des Atlantiks vielerorts vermehrt an ihre Belastungsgrenzen stoßen und weiterhin starke Infektionsdynamiken dunkle Schatten für die kommenden Wochen vorauswerfen, sorgen die positiven Zwischenmeldungen aus der Impfstoffentwicklung für einen Lichtblick, der neben den internationalen Börsen auch die Ölmärkte durchstarten lässt, so Niklas von Perbandt und Christian Reuter von der NORD/LB.Die Leitsorte Brent (ISIN XC0009677409/ WKN nicht bekannt) habe auf Wochensicht um satte 8,3% zugelegt und am Freitag bei USD 42,96 pro Fass geschlossen, ehe es im frühen Montagshandel weiter gen Norden gegangen sei.