Linz (www.aktiencheck.de) - Nach den Drohnenangriffen auf die weltweit größten Öl-Förderanlagen in Saudi-Arabien am Samstag sind die Ölpreise erwartungsgemäß deutlich gestiegen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Nach Eröffnung des Handels heute Morgen seien sie plötzlich um bis zu 20% höher gewesen als vor dem Wochenende. Die Ölproduktion Saudi-Arabiens sei um die Hälfte eingebrochen. Die Förderung könne nach den Reparaturen in wenigen Wochen wieder steigen und die Ölpreise auf das frühere Niveau zurückgehen. Das Risiko eines bewaffneten Konflikts in der Region infolge der Angriffe dürfte jedoch an den Finanzmärkten länger bestehen, mit entsprechenden Auswirkungen etwa auf die Devisenkurse. (16.09.2019/ac/a/m)





