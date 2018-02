Linz (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise haben am Freitag nicht an die starken Gewinne vom Donnertag anknüpfen können, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die Preise seien sowohl für das Fass Brent als auch das Fass WTI nahezu unverändert geblieben. Das Barrel (159 Liter) der Sorte West Texas Intermediate (WTI) habe am Freitagmorgen bei 62,80 Dollar notiert. Am Donnerstag hätten die USA einen Rückgang der Ölreserven um 1,6 Millionen Barrel gemeldet und damit einen Anstieg der Preise um zwei Prozent ausgelöst. Dazu komme, dass die enormen täglichen Fördermengen der USA von knapp 10,3 Millionen Barrel einen Höchststand markieren würden! (26.02.2018/ac/a/m)





