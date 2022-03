Paris (www.aktiencheck.de) - Was die Entwicklung rund um die schreckliche Lage in der Ukraine angeht, schwankt die Stimmung zwischen Hoffnung und Frustration, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Die Hoffnung auf Fortschritte bei den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine hätten zu Wochenbeginn für Zuversicht gesorgt. Zum Wochenende hin sei der Kurs wieder gestiegen. Dies dürfte auch mit den jüngsten Prognosen der Internationalen Energieagentur (IEA) zusammenhängen, die mit einer deutlichen Anspannung der Marktlage rechne. Als Grund nenne die IEA den kräftigen Rückgang der Ölproduktion in Russland, die ab April im Zuge der Sanktionen und des freiwilligen Kaufboykotts vieler Abnehmer drei Millionen Fass pro Tag niedriger ausfallen solle.Zwar habe die IEA wegen des zu erwartenden geringeren Wirtschaftswachstums auch ihre Schätzung für die Nachfrage nach unten revidiert, doch da das Angebot noch stärker sinken dürfte, würden Branchenexperten eine angespannte Angebotssituation erwarten. Erschwerend komme hinzu, dass die Produktion der OPEC+ im Februar nur um 130.000 Barrel pro Tag gestiegen sei - was deutlich unter der vereinbarten Ausweitung um 400.000 Barrel gelegen habe. Im Gleichgewicht dürfte der Ölmarkt frühestens im zweiten Halbjahr sein, wenn die OPEC+ (ohne Russland) ihre Produktion wie vorgesehen erhöhe. Bis dahin könnte der Ölpreis zwar immer wieder mal kurzfristig nachgeben, ein nachhaltig niedrigerer Ölpreis erscheine aber eher unwahrscheinlich. (18.03.2022/ac/a/m)