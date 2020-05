Paris (www.aktiencheck.de) - Die Lage am Ölmarkt ist alles andere als entspannt, allerdings nicht mehr so besorgniserregend wie vor einigen Wochen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Es sei vor allem eine Kombination aus sinkendem Angebot und steigender Nachfrage, die zu einer Beruhigung am Ölmarkt beitrage. So werde laut der Internationalen Energieagentur IEA das globale Ölangebot im laufenden Monat um stattliche 12 Millionen Barrel pro Tag auf 88 Millionen Barrel schrumpfen. Grund seien vor allem die Förderdrosselungen der OPEC- und der mit der OPEC verbündeten Staaten (OPEC+) sowie die Förderkürzungen in den USA und Kanada.Auf der anderen Seite habe die IEA in ihrem Mai-Report die Nachfrageprognose angehoben. Demnach würden die Öl-Experten aufgrund der zunehmenden Lockerungsmaßnahmen rund um die Corona-Pandemie und der damit einhergehenden zunehmenden Mobilität im zweiten Quartal eine Aufwärtskorrektur der weltweiten Nachfrage von 3,2 Millionen Barrel pro Tag erwarten. Zwar habe der Kurs auf diese Nachricht bereits reagiert, doch sollte die Zahl der mit dem Coronavirus neu infizierten Personen weiter peu à peu sinken und die von einigen Gesundheitsexperten befürchtete zweite Corona-Welle ausbleiben, könnte der Ölpreis trotz der jüngsten Rally womöglich noch ein wenig Luft nach oben haben. (Ausgabe vom 22.05.2020) (25.05.2020/ac/a/m)