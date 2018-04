Linz (www.aktiencheck.de) - Erstmals seit November 2014 erreichte gestern der Ölpreis der Nordseesorte Brent 75 US-Dollar pro Fass, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Für den Preisanstieg gebe es mehrere Gründe. Gerüchten zufolge dürfte die OPEC die bestehenden Förderkürzungen über das Ende 2018 hinaus verlängern. Der verlaufende Konflikt im Nahen Osten könnte zu Sanktionen der USA gegen iranische Ölexporte führen und das Angebot an Öl weiter verknappen. Auf der Nachfrageseite sorge das starke Weltwirtschaftswachstum (laut Prognose des Internationalen Währungsfonds +3,9% im Jahr 2018) für höhere Ölpreise. Außerdem seien die Lagerbestände in den USA in letzter Zeit auf ein normales Niveau zurückgegangen, was ein Ende des mehrjährigen Überangebots signalisiere. Angesichts der oben genannten Entwicklungen dürfte der Ölpreis kurzfristig noch etwas zulegen. (20.04.2018/ac/a/m)





