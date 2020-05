Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis konnte sich an den Vortagen auf hohem Niveau stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickEs biete sich die Chance, die Rally bald weiter auszudehnen. Spielraum wäre zunächst bis in den Bereich 36,96 USD gegeben. Gelinge der Ausbruch über diese Hürde, öffne sich der Weg auch weiter in Richtung der 39,59 USD, bevor dort auch der mittelfristige Abwärtstrend belasten dürfte. Abgaben unter 35,00 USD wären hingegen bärischer zu werten und könnten schnell wieder bis 33,54 USD führen. (26.05.2020/ac/a/m)