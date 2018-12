Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis konnte sich an den Vortagen leicht erholen, Anschlusskäufe blieben am Donnerstag aus, das erhöhte Niveau kann aber insgesamt gehalten werden, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach dem Ausbruch aus dem steileren Abwärtstrend der Vortage biete sich die Chance, die Erholung auszudehnen. Eine zweite Aufwärtswelle könnte in Richtung 57,47 USD führen, bevor dort der Abwärtstrend belasten dürfte. Rutsche Brent hingegen unter 51,92 USD zurück, drohe bereits eine Wiederaufnahme der Korrektur. (28.12.2018/ac/a/m)

