Paris (www.aktiencheck.de) - Der globale Wirtschaftsmotor fährt weiterhin auf Sparflamme, und auch die Industrieunternehmen haben - trotz erster Hoffnungsschimmer - nach wie vor mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Dass im Verlauf der Krise auch die Öl-Nachfrage geschrumpft sei und damit einhergehend auch der Ölpreis Federn habe lassen müssen, überrasche nicht wirklich. Richtig sei aber auch, dass sich der Kurs der Nordseesorte Brent seit dem Tief Ende April mehr als verdoppelt habe und sich darüber hinaus nun schon seit einigen Wochen oberhalb der 40-Dollar-Marke halte.



Dass die OPEC+, die sich aus den OPEC-Staaten und einigen weiteren Öl-Förderländern zusammensetze, jüngst eine ab August in Kraft tretende Ausweitung der Fördermenge um täglich zwei Millionen Barrel beschlossen habe, habe den Kurs nicht allzu sehr belastet. Schließlich sei dieser Schritt - vor allem nach den corona-bedingten Förderdrosselungen im Frühjahr - erwartet worden. Zwar habe die Wirtschaft noch längst nicht das Vorkrisen-Niveau erreicht - und auch die weiterhin hohen Corona-Neuinfektionszahlen würden die Unsicherheit im Markt hoch halten. Dennoch erwarte die Internationale Energieagentur in ihrem jüngsten Bericht nun eine um 400.000 Barrel täglich höhere Jahresnachfrage als bisher prognostiziert. Dass auf der anderen Seite die globale Produktion seit dem Hoch im April kräftig gesunken sei - und zwar um täglich rund 14 Millionen auf nun knapp 87 Millionen Barrel -, könnte den Kurs ebenfalls stützen. Aber: Sollten die Corona-Neuinfektionen weiter zulegen, dürfte das über kurz oder lang wieder die Nachfrage und damit auch den Preis belasten. (17.07.2020/ac/a/m)





