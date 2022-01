Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Donnerstag weiter nach oben und konnte dabei dynamisch aus dem Abwärtstrend der Vorwochen ausbrechen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht..AusblickWeitere Abgaben in Richtung der 81,00 USD seien zunächst im Rahmen eines Pullback möglich. Hier biete sich die Chance, den Ausbruch zu bestätigen, um den Anstieg in Richtung der 85,47 USD auszudehnen. Unterhalb der 79,50 USD drohe alternativ eine Wiederaufnahme der Korrektur in Richtung 76,67 USD. (07.01.2022/ac/a/m)