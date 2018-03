Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Ölmarkt scheint auch mittelfristig gut versorgt zu sein, so die Analysten der DekaBank.Der globale Ölmarkt werde nach wie vor von einem Überangebot dominiert, und auch mittelfristig zeichne sich eine ausreichend gute Versorgungssituation ab. Um das Überangebot abzubauen, hätten sich die OPEC-Mitglieder und einige Nicht-OPEC-Länder darauf geeinigt, von Januar 2017 bis Ende 2018 ihre Ölförderung zu drosseln. Zugleich steige aber die US-Ölförderung kräftig an. Es werde erwartet, dass die zunehmende globale Ölnachfrage in den kommenden Jahren zu einem großen Teil komplett durch die Mehrproduktion in den USA abgedeckt werden könne. Der Abbau der hohen Lagerbestände schreite im Prognosezeitraum also nur langsam voran. Denn US-Präsident Trump unterstütze die Förderung von fossilen Energieträgern. Dadurch werde die US-Fracking-Ölproduktion nur noch durch den Wirtschaftlichkeitsaspekt begrenzt.Und die Kosten der unkonventionellen US-Ölförderung seien in den vergangenen Jahren massiv gesunken. Trotz der niedrigen Ölpreise würden die USA ihre Förderung und damit das Ölangebot ausweiten und hierdurch das Potenzial für Ölpreisanstiege begrenzen. Die mittelfristige Ölpreisentwicklung werde maßgeblich von den Produktionskosten der US-Fracking-Unternehmen beeinflusst, und in diesem Bereich sei der technische Fortschritt enorm. Die Preissetzungsmacht der OPEC am Ölmarkt sei also sehr gering. Daher dürfte sich Rohöl im Prognosezeitraum bis Ende 2019 nicht nennenswert verteuern. Die Analysten würden mittelfristig mit Ölpreisen im Schnitt um 55 bis 60 US-Dollar je Barrel rechnen. (Ausgabe März/ April 2018) (14.03.2018/ac/a/m)