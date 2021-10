Hannover (www.aktiencheck.de) - Viele Beobachter werden sich das letzten Montag gefragt haben, als die OPEC+ an ihrem Fahrplan fest hielt und keine Erhöhung der Förderung ankündigte, so die Analysten der Nord LB.Europa fühle sich im Epizentrum, tatsächlich sei es aber ein globales Phänomen und betreffe auch Kohle. Die sei mit etwa 200 USD/t inzwischen teurer als zum Ende des letzten Booms unmittelbar vor der Finanzkrise 2008. In China werde inzwischen offiziell Energie rationiert, aber auch in Europa würden energieintensive Branchen ihre Produktion drosseln. Kohle und Gas machen dann auch Strom teuer, womit wir wieder beim Öl sind, so die Analysten der Nord LB. Das werde nämlich zunehmend auch für die Stromerzeugung verwendet. Was nicht verwundere, wenn man bedenke, dass Gas, in thermischen Einheiten, inzwischen 200-mal teurer sei als Gas und Kohle sowieso. China habe zwar angekündigt, die heimische Kohleproduktion anzukurbeln, kurzfristig dürfte das aber nicht helfen. Auch bestehe Unsicherheit, inwieweit die Gasproduktion kurzfristig ausgeweitet werden könne. Zwar sei aus Russland zu vernehmen, dass man einer Überhitzung des Marktes entgegentreten werde. Taten bleiben aber abzuwarten, so die Analysten der Nord LB.Energie werde also im Allgemeinen erst einmal teuer bleiben. Von den nordamerikanischen Schieferölproduzenten sei zu vernehmen, dass ihre neuen Eigentümer Dividendenfonds seien und Auszahlungen über Investitionen stellen würden. Damit dürfte auch der Ölpreis bis weit in die erste Jahreshälfte 2022 Unterstützung finden. (11.10.2021/ac/a/m)