Hannover (www.aktiencheck.de) - Das Treffen des Überwachungskomitees der "OPEC+" vom vergangenen Wochenende ist zu Ende gegangen und sorgt zum Start in die aktuelle Handelswoche für eine klassische kurzfristige Gegenbewegung an den Ölmärkten, so die Analysten der Nord LB.



Nachdem US-Präsident Trump die politische Führung Saudi Arabiens im Vorfeld des Treffens erneut via Twitter zur Ausweitung der Fördermengen aufgefordert habe und damit am Freitag für leichtere Ölnotierungen gesorgt habe, habe das Förderkartell einer Ausweitung eine klare Absage erteilt und schicke die Preise zum Wochenstart wieder deutlich nach Norden. Im kürzlich erschienenen Mid-Term-Report prognostiziere die OPEC für 2019 ein non-OPEC Fördermengenwachstum von rund 2,4 Millionen bpd, bei einem globalen Nachfragewachstum von rund 1,5 Millionen bpd. Demnach sei gemäß des saudischen Energieministers Khalid Al-Falih die Rückkehr zu einer 100%igen Compliance bezüglich des bestehenden Förderplans das oberste Ziel, wohingegen eine formalisierte Förderausweitung, wie die im Vorfeld gehandelte Steigerung um weitere 500 Tsd. Barrel täglich, nicht notwendig sei, um mittelfristig die Marktstabilität zu gewährleisten.



Wie erwartet würden sich die Rahmenbedingungen an den Ölmärkten damit auch nach dem "OPEC+" Treffen unverändert darstellen. Nach Einschätzung der Analysten bleibe damit auch weiterhin deutliches Aufwärtspotenzial in der kurzen Frist bestehen. Die historisch nachfrageschwächeren Monate des vierten Quartals dürften dabei die nun merklich wegfallenden Exportmengen des Irans nicht kompensieren können. Zusammen mit dem (in der kurzen Frist) limitierten US-Förderwachstum und den weiterhin fallenden Fördermengen Venezuelas, dürften sich die Ölmärkte in Summe weiter einengen und den Preisen damit eine positive Tendenz verleihen. Mittelfristig sollten sich die Ölmärkte mit der Fertigstellung zusätzlicher Pipelinekapazitäten in den USA sowie aufgrund des nachfragedämpfenden Handelskriegs zwischen den USA und China wieder entspannen. (24.09.2018/ac/a/m)





