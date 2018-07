Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Verspannung zwischen dem Iran und den USA ist auch weiterhin eines der zentralen Themen für die globalen Rohölmärkte, so die Analysten der Nord LB.In diesem Rückgang würden in erster Linie die Befürchtungen vor den realwirtschaftlichen Auswirkungen der internationalen Handelskonflikte - ausgelöst in erster Linie durch die neue "Zollpolitik" der US-Administration - zum Ausdruck kommen. Zudem hätten Trump und Russlands Staatschef Putin im Rahmen ihres Gipfeltreffens letzte Woche erklärt, gemeinsame Interessen beim Rohöl zu haben, was zu sinkenden Notierungen geführt habe. Auch grundsätzlich preissteigende Faktoren, wie etwa die rückläufige Zahl der US-Bohrlöcher, hätten in diesem Umfeld niedrigere Notierungen nicht verhindern können.Gleichwohl sei zu konstatieren, dass im Verlauf der vergangenen Handelswoche eine gewisse Stabilisierung der Ölnotierungen stattgefunden habe. Hierfür dürften in erster Linie Aussagen aus Saudi-Arabien verantwortlich sein, wonach das Land nur so viel Rohöl exportieren werde, wie die Kunden auch tatsächlich benötigen würden. Der US-Präsident habe auch hier versucht, Einfluss zu nehmen und gefordert, Saudi-Arabien solle seine Fördermengen ausweiten und so die Preise drücken. Vor dem Hintergrund dieser Rahmenbedingungen sei eine Prognose über die künftige Entwicklung mit erhöhter Unsicherheit behaftet. In erster Linie werde es darauf ankommen, ob und in welchem Ausmaß aus den aktuellen Handelsverspannungen ein tatsächlicher "Handelskrieg" mit all seinen negativen realwirtschaftlichen Effekten erwachse. (23.07.2018/ac/a/m)