Um keine Versorgungsengpässe zu generieren, würden sich die Ölförderer und Raffinerien ihrer Lagerbestände bedienen. Dies führe mittelfristig zu einer Normalisierung der Reserven. Diese seien in den vergangenen beiden Jahren im Zuge der Angebotsschwemme von Rohöl auf ein überdurchschnittlich hohes Niveau gestiegen, was zu einer extremen Volatilität bei den Rohölpreisen geführt habe, da die Pufferfunktion der Reservehaltung aufgrund der übervollen Lager verloren gegangen sei. Eine Reduzierung der übervollen Ölspeicher gehe daher mit der Reduzierung der Volatilität der Rohölpreise einher. Dies dürfte insbesondere für die Länder und Unternehmen relevant sein, die planen würden, in Kürze an den Kapitalmärkten Liquidität aufzunehmen. Eine Reduzierung der Preisschwankungen führe nämlich zu einer vorteilhafteren Bewertung von Eigenkapital und Fremdkapital. Dies dürfte für das saudische Staatsunternehmen Saudi-Aramco ein wichtiger Punkt sein, da geplant sei, einen Teil des Unternehmens an die Börse zu bringen.



Dieses Argument spreche auf den ersten Blick für eine erfolgreiche Umsetzung der Kürzungsmaßnahmen im ersten Halbjahr des kommenden Jahres. Gegen eine erfolgreiche Umsetzung der vereinbarten Förderkürzungen spreche jedoch in erster Linie die Vergangenheit: Bei früheren Abkommen des Ölkartells (sowie mit anderen Staaten, z.B. Russland) sei die Einhaltung der Förderquoten außerhalb des Golfkooperationsrats meist nur mangelhaft gewesen. Die Förderstaaten hätten es geschafft, trotz länderspezifischer Förderquoten, die Vorgaben um durchschnittlich 600.000 bis 700.000 Barrel/Tag zu überbieten. Daher sei fraglich, wie lange die Disziplin der beteiligten Staaten währe. Das dürfte im Wesentlichen vom Verhalten der am Abkommen beteiligten Nicht-OPEC-Staaten abhängen.



Entscheidend sollte hierallen voran Russland sein. Die Produktionserfolge der jüngsten Vergangenheit würden aber an der Bereitschaft der mittlerweile weltgroessten Ölproduzenten Zweifel aufkommen lassen: Die russische Ölproduktion klettere derzeit von Rekord zu Rekord und habe im November einen neuen Höchststand von 11,21 Mio. Barrel pro Tag erreicht. Die Produktionserfolge seien zudem vor allem den privaten Ölunternehmen zu verdanken, die bereits weitere Outputsteigerungen angekündigt hätten. Im nächsten Jahr sei es eigentlich eine weitere Steigerung auf 11,7 Mio. Barrel/Tag geplant.



Russlands Zusage, die eigene Förderung um 300.000 Barrel/Tag zurückzufahren, entpuppe sich bei näherer Betrachtung allerdings als gesichtswahrendes Zugeständnis, ohne größere Entlastungswirkungen: So sollten die zugesagten Fördermengeneinschränkungen Russlands erst schrittweise vollumfänglich in die Tat umgesetzt werden. Dies liege vor allem daran, dass derzeit neue Förderfelder ihre kommerzielle Förderung starten würden und somit die Förderkürzungen zu einem technisch ungelegenen Zeitpunkt kämen. Rechnerisch reduziere sich der Betrag Russlands über die Dauer von sechs Monaten auf eine Kürzung um durchschnittlich nur etwa 200.000 Barrel/Tag. Der Umfang der Kürzungen aus Russlands basiere zudem auf der Annahme, dass sich alle russischen Ölkonzerne an den koordinierten Förderkürzungen beteiligen würden, also auf der Annahme einer vollständiger Kooperation auch der privaten Ölgesellschaften. Dies wurden die Analysten, nach Treffen mit mehreren russischen Ölkonzernen, für unwahrscheinlich halten.



Außerhalb des neuen Bündnisses "drohe" zusätzliches Öl vor allem aus Nordamerika. In den USA zeichne sich bereits eine Trendwende ab. Ausgehend von der derzeitigen Bohraktivität und den gegenwärtigen Preisen würden die Analysten in 2017 mit einer Ausweitung der US-Schieferölfördermenge um 600.000 Barrel/Tag YoY rechnen. Bei Preisen oberhalb von 50 USD/Barrel könnten ohne weiteres 5.000 derzeit inaktive oder noch nicht fertiggestellte Bohrköpfe angezapft werden, was ein Upside-Risiko bei der amerikanischen Fördermenge darstelle.



Die Lücke, die die OPEC in der ersten Jahreshälfte ins Angebot reißen könnte , dürfte durch die Schieferölindustrie zumindest teilweise verkleinert werden. Gleichzeitig sei die Nachfrage nach Öl weiterhin sehr robust. Die IEA rechne für das Gesamtjahr mit einem Wachstum der globalen Ölnachfrage um 1,2 Mio. Barrel pro Tag. Ein Nachfrageüberhang an den Ölmärkte dürfte aus Sicht der Analysten allerdings nur von kurzer Dauer sein.



Die Analysten würden keinen nachhaltigen Effekt der OPEC-Kürzungsmaßnahmen auf die Ölpreise erwarten. Einen starken Rücksetzer bei den Rohölpreisen würden sie schon während des ersten Quartals sehen. Ein Tiefpunkt sollte dann Ende des ersten Halbjahres bei 40 USD/Barrel erreicht werden. Zum Jahresende würden sich die Preise wieder auf 45 USD/Barrel erholen. (Ausgabe vom 21.12.2016) (23.12.2016/ac/a/m)







