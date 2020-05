Der Markt befinde sich nach wie vor in einem erheblichen Contango mit Spotpreisen, die weit unter den Terminpreisen lägen, was ein weiteres deutliches Zeichen für ein Überangebot sei.



Die Marktaussichten seien in hohem Maße von der globalen Nachfragesituation und damit von den Aussichten für die Weltwirtschaft abhängig. Dort sollte man in der zweiten Hälfte diesen Jahres den Beginn einer Erholung sehen. In den meisten Industrieländern werde sich das BIP-Niveau jedoch nicht in ausreichendem Maße erholen, um bis Ende 2021 wieder das Niveau von vor Corona zu erreichen.



Der andere große Faktor sei die Frage, wie schnell das Angebot reagieren werde. Während die OPEC+ massive Kürzungen beschlossen habe, seien die Analysten etwas skeptisch, was die Disziplin auf Seiten der OPEC+- Mitglieder betreffe, da diese Länder auf Einnahmen angewiesen seien. Die Analysten würden denken, dass die Hauptauswirkungen auf die Versorgung aus kommerziellen Erwägungen kommen würden: Projekte mit einem negativen Cashflow würden zuerst gestoppt, wie man zum Beispiel in den Vereinigten Staaten sehen könne, wo die Fracker viele Bohrlöcher geschlossen hätten und die Produktion in nur sieben Wochen um 1,2 Mio. Barrel/Tag reduziert worden sei.



Es könne sicherlich zwei Jahre dauern, den Markt wieder ins Gleichgewicht zu bringen, in dem Sinne, dass die Lagerbestände auf das Niveau eines Fünfjahresdurchschnitts zurückgeführt würden. In der Zwischenzeit werde das Preisniveau für Rohöl nur moderat steigen und in den nächsten zwölf Monaten unter 50 US-Dollar/Barrel bleiben. (Ausgabe Mai 2020) (12.05.2020/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise spielen verrückt, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Die WTI-Preise seien zeitweise in den negativen Bereich geraten, vor allem wegen eines massiven coronabedingten Nachfrageeinbruchs. Gleichzeitig hätten Saudi-Arabien und Russland einen mittlerweile wieder eingestellten Preiskrieg gestartet, da sie sich zunächst nicht auf neue Förderkürzungen hätten einigen können. Da WTI-Futures eine physische Rohöllieferung erfordern würden, sei der Mai-Future auf einem sehr illiquiden Markt in negatives Terrain geraten, weil die Händler kein Rohöl - welches sie zu sehr hohen Lagerhaltungskosten irgendwo lagern müssten - hätten erhalten wollen.