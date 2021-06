Ein weiterer Belastungsfaktor sei die Unsicherheit darüber, wieviel neues Angebot vom Iran auf den Markt kommen könnte. Angesichts der Wiener Gespräche über eine Rettung des Atomabkommens mit dem Iran (JCPOA) bestehe die Aussicht auf leichte Lockerungen der US-Sanktionen. Im März habe der Iran 2,3 Mio. Barrel/Tag produziert, aber gemäß Bloomberg-Angaben lediglich 200.000 Barrel/ Tag exportiert. Hier bestehe erhebliches Potenzial eines Mehrangebots an Rohöl.



Über die nächsten Monate würden die Entscheidungen der OPEC/OPEC+ Länder die Ölmärkte beschäftigen. Die Länder hätten sich zuletzt verpflichtet, nicht mehr als 34,05 Mio. Barrel/ Tag zu fördern. Im April sei dieser Wert mit 34,43 Mio. Barrel/ Tag leicht überschritten, was vor allem auf Russland zurückzuführen sei. Die Stabilisierung der Preise mache es etwas leichter, wieder Disziplin walten zu lassen. Die Analysten würden damit rechnen, dass die OPEC/OPEC+ am 1. Juni ihre vorsichtige Lockerung der Förderrestriktionen fortsetze.



Ein wichtiges strukturelles Thema sei durch das Shell-Urteil in Erinnerung gerufen worden, bei dem Ende Mai ein Bezirksgericht in Den Haag geurteilt habe, dass der Ölkonzern Shell bis zum Jahr 2030 seine CO2-Emissionen (im Sinne der Emissionen, die durch den Verbrauch der von Shell geförderten Energierohstoffe entstünden) um 45% kürzen müsse. Shell habe angekündigt, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Grundsätzlich bestehe aber das Risiko, dass derartige Urteile auch gegen andere Ölunternehmen ergehen würden und auf diese Weise das Ölangebot stärker als erwartet eingeschränkt werde. Allerdings würden die Analysten annehmen, dass die Regulierung verstärkt auch auf der Nachfrageseite ansetzen werde, woraus sich ein langfristiger Abwärtstrend für die Ölpreise ergeben sollte. (Ausgabe vom 01.06.2021) (02.06.2021/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Rohölpreise Mitte März dieses Jahres aufgrund der neuerlichen Lockdowns in Europa wieder kräftig nachgaben, haben sie seitdem in etwa den Stand von Anfang März erreicht, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Brent liege derzeit bei fast 70 US-Dollar/ Barrel. Der Preisanstieg bleibe gedämpft, weil nicht die ganze Weltwirtschaft unter Dampf stehe. Vielmehr konzentriere sich das Wachstum vor allem auf die USA, gefolgt von Europa, wo der Impfprozess mittlerweile gut in Gang gekommen sei und daher die Volkswirtschaften allmählich wieder alle Bereiche öffnen würden. In Asien jedoch würden die Infektionsraten in vielen Ländern steigen, während gleichzeitig die Impfquoten fast ausnahmslos unter 10% lägen. Neuerliche Lockdowns seien verfügt und das Wachstum gebremst worden. Dies belaste die Ölmärkte.