Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es am Dienstag zunächst seitwärts weiter, nachdem die Notierungen an den Vortagen unterhalb des Abwärtstrends scheiterten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die alte Hürde bei 72,40 USD sei dabei mehrfach getestet worden.



Schaffe es der Kursverlauf über die 72,40 USD hinaus, könnte ein weiterer Test des Abwärtstrends im Bereich 74,00 USD anstehen. Erst ein Ausbruch über diese Hürde öffne den Weg dann auch nachhaltig nach oben. In diesem Fall könnten auch 76,11-76,67 USD bald erreichbar werden. Abgaben unter 70,63 USD würden hingegen eine baldige Wiederaufnahme der Korrektur möglich werden lassen. (01.09.2021/ac/a/m)





