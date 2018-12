London (www.aktiencheck.de) - Heute erholen sich die Rohstoff-Märkte mit Aufwärtskorrekturen, nachdem der G20-Gipfel am vergangenen Wochenende zu Ende ging, so Nitesh Shah, Director Research von WisdomTree.



Die USA würden ihre Haltung gegenüber China mildern und für den Handel einen 90-tägigen Waffenstillstand ohne höhere Zölle vereinbaren, die eigentlich für 200 Mrd. USD an Einfuhren in die USA gelten sollten. China habe auch gesagt, dass es die Zölle auf US-Autos senken und sich verpflichten werde, eine nicht klar definierte Menge an US-Landwirtschaftsprodukten zu importieren.



Russland und Saudi-Arabien hätten sich darauf geeinigt, ihre Zusammenarbeit bei der Verwaltung der Ölversorgung bis 2019 fortzusetzen. Dies sei nach Meinung der Experten ein Wegbereiter für die OPEC, die sich zusammenschließen werde, um die Fördermengen auf ihrer Sitzung, Ende dieser Woche, zu kürzen. Der Ausstieg Katars aus der OPEC-Gruppe im Januar (am vergangenen Wochenende angekündigt) dürfte wenig Einfluss haben, wenn Saudi-Arabien (größtes OPEC-Mitglied) und Russland (größter OPEC-Partner) auf Förderkürzungen drängen würden. Die kanadische Provinz Alberta habe ebenfalls angekündigt, die Ölproduktion in einem unorthodoxen Schritt für ein nicht der OPEC assoziiertes Land zu reduzieren, was auch allen negativen Auswirkungen des Ausstiegs Katars entgegenwirken werde. (03.12.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.