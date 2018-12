Paris (www.aktiencheck.de) - Bei Brent kam es an den Vortagen zu einer Konsolidierung auf niedrigem Niveau, welche sich innerhalb eines kleinen symmetrischen Dreiecks entwickelte, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickEs deute sich somit ein neues Verkaufssignal an, welches weitere Abgaben nach sich ziehen dürfte. Spielraum sei zunächst bis in den Bereich der 57,47 USD vorhanden. Rutsche Brent unter dieses Niveau, dürften auch 55,00 USD und auf Sicht einiger Wochen 50,00 USD erreichbar werden. Erst oberhalb der 59,30 USD wäre eine erste Stabilisierung wahrscheinlich. (18.12.2018/ac/a/m)